Джей Джей Редик подколол Дока Риверса: «Не уверен, что они ладили»
Бывший игрок НБА Джей Джей Редик подколол главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса после поражения команды в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4).
«Не уверен, что они ладили», – написал Редик в соцсетях.
Редик отсылает к негативным комментариям Риверса о «Клипперс», которыми он руководил с 2013 по 2020 годы. Джей Джей провел за команду несколько сезонов.
В апреле Риверс заявил, что «Клипперс» не были способны выиграть чемпионат, потому что «не ладили друг с другом».
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