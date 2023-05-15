Джей Джей Редик подколол Дока Риверса: «Не уверен, что они ладили»

Теги Бостон Док Риверс Клипперс Джей Джей Редик Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик подколол главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса после поражения команды в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4).

«Не уверен, что они ладили», – написал Редик в соцсетях.

Редик отсылает к негативным комментариям Риверса о «Клипперс», которыми он руководил с 2013 по 2020 годы. Джей Джей провел за команду несколько сезонов.

В апреле Риверс заявил, что «Клипперс» не были способны выиграть чемпионат, потому что «не ладили друг с другом».

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3 комментария

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Вялый Харден
не ладили, потому что не могли найти общий язык, поскольку Док разговаривает на диалекте мертвого языка, известного как "Камон лецгоу"?
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Расс
Огненный каммент!
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Дмитрий Сологубов
Док, конечно, ту ещё биографию себе наработал с этими проигранными сериями... Так у Эмбиида совсем руки опустятся.
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