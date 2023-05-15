Бывший игрок НБА Джей Джей Редик подколол главного тренера «Филадельфии» после поражения команды в седьмом матче серии с « » (88:112, 3-4).

«Не уверен, что они ладили», – написал Редик в соцсетях.

Редик отсылает к негативным комментариям Риверса о « », которыми он руководил с 2013 по 2020 годы. Джей Джей провел за команду несколько сезонов.

В апреле Риверс заявил, что «Клипперс» не были способны выиграть чемпионат, потому что «не ладили друг с другом».

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