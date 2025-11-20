«Тогда у парней была лицензия на то, чтобы атаковать тебя». Стивен Эй Смит считает, что Виктор Вембаньяма не выдержал бы силового баскетбола 90-х годов
Стивен Эй Смит заявил, что Вембаньяма не выдержал бы жесткого баскетбола 90-х.
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не смог бы играть в жестком баскетболе эпохи Майкла Джордана, несмотря на свой талант.
«Хотите, я скажу, что с ним случилось бы? То, что произошло с ним в прошлом году? [имеется в виду тромбоз глубоких вен правого плеча] случились бы с ним и в те времена. Тогда у парней была лицензия на то, чтобы атаковать тебя», – сказал Смит на подкасте Ball In The Family.
