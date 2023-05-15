Главный тренер «Филадельфии» высоко оценил игру лидера «Бостона» в седьмом матче.

Риверс вспомнил о выступлении в 2012 году (45 очков, 15 подборов, 5 передач за «Хит»), когда он тренировал еще «Бостон».

«Лишь один раз видел такую сильную игру в плей-офф. К сожалению, на этой же арене. Это был Леброн.

Это единственный раз, когда я видел подобный перфоманс собственными глазами. Надо сказать, я не жалуюсь, что видел не так много подобных вещей. Тейтум был невероятен», – заявил Риверс.

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. Лидер «Селтикс» набрал 51 очко при 17 из 28 с игры.

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