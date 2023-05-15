Док Риверс о Тейтуме в 7-м матче: «Лишь один раз видел такую сильную игру в плей-офф. Это был Леброн»

Теги Бостон Док Риверс Леброн Джеймс Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс высоко оценил игру лидера «Бостона» Джейсона Тейтума в седьмом матче.

Риверс вспомнил о выступлении Леброна Джеймса в 2012 году (45 очков, 15 подборов, 5 передач за «Хит»), когда он тренировал еще «Бостон».

«Лишь один раз видел такую сильную игру в плей-офф. К сожалению, на этой же арене. Это был Леброн.

Это единственный раз, когда я видел подобный перфоманс собственными глазами. Надо сказать, я не жалуюсь, что видел не так много подобных вещей. Тейтум был невероятен», – заявил Риверс.

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. Лидер «Селтикс» набрал 51 очко при 17 из 28 с игры.

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6 комментариев

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Канат Майданов
Интересно, сколько новостей с тегом Док Риверс прочитаем, пока не наткнемся на новость об увольнении
+9
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The Don Killuminati
Ответ Dmitry Orlov
Ща фанаты Коби придут, прячься
А зачем им приходить, ну не было у него таких умопомрачительных выступлений против Дока и чего?
Отличных зато много было
+4
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Евгений Мельников
Ответ Медведь (тот самый)
Ну так ты и сам очтасти и творец и жнец этой ситуации. Ну а чего сразу не начать было даблтимить когда у того дико пошло? и страховать на дуге за счет Смарта, а не Брауна... И тем более не допускать, чтобы Эмбид один на нем оказывался? Эмбид и в первой половине ворон в защите считал
Вот он главный тренер обнаружился, го в Финикс его или в Торонто. Ау забирайте пока не поздно - изи перстни же
+2
0
+2
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Медведь (тот самый)
Ну так ты и сам очтасти и творец и жнец этой ситуации. Ну а чего сразу не начать было даблтимить когда у того дико пошло? и страховать на дуге за счет Смарта, а не Брауна... И тем более не допускать, чтобы Эмбид один на нем оказывался? Эмбид и в первой половине ворон в защите считал
+1
0
+1
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Dmitry Orlov
Ща фанаты Коби придут, прячься
Зачем?)
Тем более с командой Дока они встречались в финале только
0
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