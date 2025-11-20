Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга испытывает растущее недовольство своей ролью после того, как его перевели из стартовой пятерки на скамейку, сообщает ESPN.
Начав сезон с результатом 4–1 с Кумингой в стартовом составе, «Уорриорз» затем пережили неудачный отрезок – проиграли 5 матчей из 7. На этом фоне было принято решение перевести 23-летнего баскетболиста на скамейку.
«Он чувствует себя козлом отпущения... снова», – сообщил ESPN источник, близкий к команде.
По словам другого источника, Куминга сейчас чувствует себя «живым торговым активом» – на фоне непрекращающихся слухов о возможном обмене.
По мнению людей внутри организации, для того чтобы «Уорриорз» смогли раскрыть свой потенциал в текущем сезоне, Куминге предстоит справиться с накопившимся раздражением.
Отношения игрока и клуба остаются неопределенными – впереди по меньшей мере два месяца до того момента, когда он вновь станет доступен для обмена.