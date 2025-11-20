8

Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку

Куминга считает, что его вновь делают козлом отпущения за неудачи команды.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга испытывает растущее недовольство своей ролью после того, как его перевели из стартовой пятерки на скамейку, сообщает ESPN.

Начав сезон с результатом 4–1 с Кумингой в стартовом составе, «Уорриорз» затем пережили неудачный отрезок – проиграли 5 матчей из 7. На этом фоне было принято решение перевести 23-летнего баскетболиста на скамейку.

«Он чувствует себя козлом отпущения... снова», – сообщил ESPN источник, близкий к команде.

По словам другого источника, Куминга сейчас чувствует себя «живым торговым активом» – на фоне непрекращающихся слухов о возможном обмене.

По мнению людей внутри организации, для того чтобы «Уорриорз» смогли раскрыть свой потенциал в текущем сезоне, Куминге предстоит справиться с накопившимся раздражением.

Отношения игрока и клуба остаются неопределенными – впереди по меньшей мере два месяца до того момента, когда он вновь станет доступен для обмена.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де’Энтони Мелтон должен вернуться в состав «Уорриорз» в декабре
20 ноября, 08:40
НБА. «Голден Стэйт» дал отдых звездам и уступил «Майами», 28+11+7 Шенгюна помогли «Хьюстону» обыграть «Кливленд» и другие результаты
20 ноября, 06:17
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
19 ноября, 18:54
Главные новости
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон стал MVP 12-го тура Евролиги
3 минуты назадФото
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
9 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
26 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
38 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
сегодня, 12:10Фото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
26 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
26 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
26 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42