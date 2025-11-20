Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку

Куминга считает, что его вновь делают козлом отпущения за неудачи команды.

Форвард «Голден Стэйт » Джонатан Куминга испытывает растущее недовольство своей ролью после того, как его перевели из стартовой пятерки на скамейку, сообщает ESPN.

Начав сезон с результатом 4–1 с Кумингой в стартовом составе, «Уорриорз» затем пережили неудачный отрезок – проиграли 5 матчей из 7. На этом фоне было принято решение перевести 23-летнего баскетболиста на скамейку.

«Он чувствует себя козлом отпущения... снова», – сообщил ESPN источник, близкий к команде.

По словам другого источника, Куминга сейчас чувствует себя «живым торговым активом» – на фоне непрекращающихся слухов о возможном обмене.

По мнению людей внутри организации, для того чтобы «Уорриорз» смогли раскрыть свой потенциал в текущем сезоне, Куминге предстоит справиться с накопившимся раздражением.

Отношения игрока и клуба остаются неопределенными – впереди по меньшей мере два месяца до того момента, когда он вновь станет доступен для обмена.