Док Риверс: «Рассчитываю продолжить работу с «Филадельфией»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что ожидает продолжить работу с командой после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.

Для Риверса эта неудача стала пятой подряд в седьмых матчах плей-офф.

«Ну да. У меня еще два сезона по контракту.

Мы весь сезон играли хорошо. Сегодняшнее поражение портит все впечатление от сделанного в этом году, так или иначе», – заявил Риверс.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

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