Док Риверс: «Рассчитываю продолжить работу с «Филадельфией»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что ожидает продолжить работу с командой после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.
Для Риверса эта неудача стала пятой подряд в седьмых матчах плей-офф.
«Ну да. У меня еще два сезона по контракту.
Мы весь сезон играли хорошо. Сегодняшнее поражение портит все впечатление от сделанного в этом году, так или иначе», – заявил Риверс.
Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»
«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх
Тот же Спо, даже в мачтах без Батлера и Хирро пытался искать варианты, пытался что-то вытащить из других игроков.
Другой вопрос, что Дока приглашал Моури, а он удивительно консервативен в вопросе тренеров. Но тут или ты, или тебя, как бы его самого также не попросили на выход. По большому счету, никаких новых ходов он не продемонстрировал, опять цепляние за известных ему игроков, уже едущих с ярмарки. Ну разве что Симмонса спихнул.
денег на компенсацию ему нет😂😂