Док Риверс: «Рассчитываю продолжить работу с «Филадельфией»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что ожидает продолжить работу с командой после поражения от «Бостона» (88:112, 3-4) в седьмом матче.

Для Риверса эта неудача стала пятой подряд в седьмых матчах плей-офф.

«Ну да. У меня еще два сезона по контракту.

Мы весь сезон играли хорошо. Сегодняшнее поражение портит все впечатление от сделанного в этом году, так или иначе», – заявил Риверс.

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26 комментариев

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Доктор Гонза
Сегодня ровно 10 лет как Сэм Хинки стал генеральным менеджером и запустил Процесс. Очень символично, что в юбилейную дату Процесс завершился ничем.
+31
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Донован хозяин НБА
Возникает лишь один вопрос-прошло уже 7 часов с конца матча, почему Док все ещё не уволен?
+24
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Ernyko
Пожалуйста , не надо 🙏🏻
+12
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+12
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Rakoth
Ответ scorp19
Ну а чё. Разве Риверс виноват, что две его звезды чокерили в то время когда у соперника лидер рекорд бьёт.
Ну вообще можно было попробовать за сезон что-то наиграть на такие случаи. Да даже по ходу матча, когда видно, что не день твоих лидеров можно было попытаться сыграть как-то по-другому, не факт, что помогло бы, но хоть можно было сказать, что пытался.
+11
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Свежий
Так или иначе… КАМОН ЛЕТСГОУ!!!
+9
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evgen98
Док в своем репертуаре.)) Они хорошо играли весь сезон. И отстаньте, понятно вам! Великолепно отработал 3 предыдущих сезона и готов также отработать следующие 2, ну а чо?
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Skeleton64
Давай, до свидания
+5
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Rakoth
Ответ scorp19
Какой там может быть план. Вчера было видно, что не летит практически у всех. А пару трёшек Такера погоды не сделали.
Действительно, у главных звёзд не пошло, все сливаем воду.... Зачем тогда вообще главный тренер?
Тот же Спо, даже в мачтах без Батлера и Хирро пытался искать варианты, пытался что-то вытащить из других игроков.
+4
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michaeli
Ответ Донован хозяин НБА
Возникает лишь один вопрос-прошло уже 7 часов с конца матча, почему Док все ещё не уволен?
Владелец (Джош Харрис) сейчас занят покупкой Вашингтон Коммандерс (NFL). Освободится и займётся чисткой Филы и Нью Джерси Девилз (насчёт последних не факт)
+4
0
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mibX
Ответ Доктор Гонза
Сегодня ровно 10 лет как Сэм Хинки стал генеральным менеджером и запустил Процесс. Очень символично, что в юбилейную дату Процесс завершился ничем.
Процесс не завершён, ведь у него, как и у самурая нет цели, есть только Путь!
+3
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Сергей Пузанков
На самом деле как будто ничего страшного, проиграли второй сеяной команде будучи третьей сеяной, в 7-м матче в гостях. Вот только как смачно проиграли...
+3
0
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Mon Tag
Просто позор какой-то происходил. Абсолютно 0 комбинаций, пару заслонов и айзо или пост. И всё. У этой команды есть дух, и это дух чокерства
+3
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Алексей Иванов
А вот это угроза уровня мстителей.
+2
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Daff Rogers
Ответ Доктор Гонза
Сегодня ровно 10 лет как Сэм Хинки стал генеральным менеджером и запустил Процесс. Очень символично, что в юбилейную дату Процесс завершился ничем.
Мне кажется, что будь Хинки у руля, то всё было бы лучше
+3
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kazuma
Оставляйте Дока, нужно поставить рекорд- слить серию с 3-0
+1
0
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kazuma
Ответ michaeli
Владелец (Джош Харрис) сейчас занят покупкой Вашингтон Коммандерс (NFL). Освободится и займётся чисткой Филы и Нью Джерси Девилз (насчёт последних не факт)
девилс особо чистить нечего, молодая команда, за долгое время впервые вышла в плей-офф
+1
0
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scorp19
Ответ Rakoth
Ну вообще можно было попробовать за сезон что-то наиграть на такие случаи. Да даже по ходу матча, когда видно, что не день твоих лидеров можно было попытаться сыграть как-то по-другому, не факт, что помогло бы, но хоть можно было сказать, что пытался.
Какой там может быть план. Вчера было видно, что не летит практически у всех. А пару трёшек Такера погоды не сделали.
+1
0
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Don Pihot
Ответ Доктор Гонза
Сегодня ровно 10 лет как Сэм Хинки стал генеральным менеджером и запустил Процесс. Очень символично, что в юбилейную дату Процесс завершился ничем.
https://imgur.com/pbeITVU
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Райли Карри
В это межсезонье будет большой выбор свободных (уволенных) тренеров. Где-нибудь Док точно работу найдет. Еще и за большие деньги.
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Nikolay
В теории контракт есть ещё. Но некоторым не помогло.
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Диетолог Зайона Уильямсона
Камон, летс гоу аут!
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Dark Lion
Шутка затянулась, давайте увольняйте уже его
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BT
Монти попросили на выход, за Нерса тоже не стали держаться. Тренд очевиден, буду удивлен, если Риверс "выживет".

Другой вопрос, что Дока приглашал Моури, а он удивительно консервативен в вопросе тренеров. Но тут или ты, или тебя, как бы его самого также не попросили на выход. По большому счету, никаких новых ходов он не продемонстрировал, опять цепляние за известных ему игроков, уже едущих с ярмарки. Ну разве что Симмонса спихнул.
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Максим Макеев
а ведь рили продолжит
денег на компенсацию ему нет😂😂
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scorp19
Ну а чё. Разве Риверс виноват, что две его звезды чокерили в то время когда у соперника лидер рекорд бьёт.
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