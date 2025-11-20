Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие

Сербский центровой «Денвера» установил уникальное достижение в НБА.

Никола Йокич продолжает переписывать историю лиги. В матче с «Новым Орлеаном» центровой «Денвера » обошел Джейсона Тейтума по количеству набранных очков в текущем десятилетии (с учетом плей-офф). По данным Crazy Stats, Йокич теперь возглавляет четыре из пяти главных статистических категорий в 2020-х годах.

Сербский баскетболист лидирует по общему количеству набранных очков (13 242), подборов (6 030), передач (4 326) и перехватов (703) с начала десятилетия. Это первый случай в истории НБА , когда игрок одновременно возглавляет четыре ключевых статистических показателя – единственное, в чем он пока не лидер – блок-шоты.

Предыдущее достижение принадлежало легенде «Лейкерс» Кариму Абдул-Джаббару , который лидировал в трех категориях в 1970-х годах.