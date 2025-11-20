Майлз Бриджес о Коне Книппеле: «Он великолепен. Даже не знаю, с каким игроком его можно сравнить»

Майлз Бриджес: Кон Книппел великолепен. Даже не знаю, с кем его можно сравнить.

Форвард «Шарлотт » Майлз Бриджес поделился впечатлениями от выступлений новичка команды Кона Книппела .

«Он великолепен, просто великолепен. Я даже не знаю, с каким игроком его можно сравнить, но Кон весь сезон играет просто отлично. И он продолжит в том же духе, потому что обучаем, отлично понимает игру, хорошо бросает и может атаковать с проходом. В общем, он универсальный игрок», – заявил Бриджес.

20-летний Книппел, выбранный «Хорнетс» на драфте-2025 под 4-м номером, стал одним из главных претендентов на звание «Новичка года». В первых 15 матчах в НБА он набирал в среднем 18,3 очка, 6,1 подбора и 3 передачи.