«Барселона» и «Олимпиакос» проявляют интерес к Тренту Фрэйзеру

Трент Фрэйзер попал в сферу интересов «Барселоны» и «Олимпиакоса».

По информации инсайдера Маттео Андреани, несколько команд Евролиги проявляют интерес к разыгрывающему «Зенита » Тренту Фрэйзеру . В числе возможных претендентов называются «Барселона » и «Олимпиакос ».

Американский защитник уже четвертый сезон выступает за петербургский «Зенит» в Единой Лиге ВТБ . В текущем регулярном чемпионате он в среднем набирает 13,9 очка и делает 4,4 передачи за матч.