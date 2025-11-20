«Барселона» и «Олимпиакос» проявляют интерес к Тренту Фрэйзеру
Трент Фрэйзер попал в сферу интересов «Барселоны» и «Олимпиакоса».
По информации инсайдера Маттео Андреани, несколько команд Евролиги проявляют интерес к разыгрывающему «Зенита» Тренту Фрэйзеру. В числе возможных претендентов называются «Барселона» и «Олимпиакос».
Американский защитник уже четвертый сезон выступает за петербургский «Зенит» в Единой Лиге ВТБ. В текущем регулярном чемпионате он в среднем набирает 13,9 очка и делает 4,4 передачи за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости