2

«Барселона» и «Олимпиакос» проявляют интерес к Тренту Фрэйзеру

Трент Фрэйзер попал в сферу интересов «Барселоны» и «Олимпиакоса».

По информации инсайдера Маттео Андреани, несколько команд Евролиги проявляют интерес к разыгрывающему «Зенита» Тренту Фрэйзеру. В числе возможных претендентов называются «Барселона» и «Олимпиакос».

Американский защитник уже четвертый сезон выступает за петербургский «Зенит» в Единой Лиге ВТБ. В текущем регулярном чемпионате он в среднем набирает 13,9 очка и делает 4,4 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoЗенит
Трент Фрэйзер
возможные переходы
logoБарселона
logoОлимпиакос
logoЕвролига
logoЕдиная лига ВТБ
