0

«Индиана» планирует подписать Джеремайю Робинсон-Эрла и отчислить Монте Морриса

«Пэйсерс» планируют отчислить Монте Морриса и подписать Робинсон-Эрла.

«Индиана» намерена провести кадровые изменения, отчислив разыгрывающего Монте Морриса и подписав стандартный негарантированный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом, сообщают источники ESPN.

Решение было принято после того, как Робинсон-Эрл успешно проявил себя, играя на двух 10-дневных контрактах. За 10 матчей он в среднем набирал 5,2 очка и делал 6,2 подбора за 20 минут игрового времени.

Монте Моррис в этом сезоне сыграл в 6 матчах, набирая в среднем 3 очка, 1,2 подбора и 1,5 передачи за 11 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoИндиана
logoМонте Моррис
logoНБА
logoДжеремайя Робинсон-Эрл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»
19 ноября, 16:01
Паскаль Сиакам о провальном старте «Индианы»: «Травмы – не оправдание. Мы обязаны бороться»
18 ноября, 15:50
Старт 1-12 «Индианы» – худший для финалиста предыдущего сезона с 1974 года
16 ноября, 09:26
Главные новости
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон стал MVP 12-го тура Евролиги
3 минуты назадФото
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
9 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
26 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
38 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
сегодня, 12:10Фото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
26 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
26 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
26 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42