«Индиана» планирует подписать Джеремайю Робинсон-Эрла и отчислить Монте Морриса

«Пэйсерс» планируют отчислить Монте Морриса и подписать Робинсон-Эрла.

«Индиана » намерена провести кадровые изменения, отчислив разыгрывающего Монте Морриса и подписав стандартный негарантированный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом, сообщают источники ESPN.

Решение было принято после того, как Робинсон-Эрл успешно проявил себя, играя на двух 10-дневных контрактах. За 10 матчей он в среднем набирал 5,2 очка и делал 6,2 подбора за 20 минут игрового времени.

Монте Моррис в этом сезоне сыграл в 6 матчах, набирая в среднем 3 очка, 1,2 подбора и 1,5 передачи за 11 минут на площадке.