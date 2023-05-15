Кендрик Перкинс: «Док Риверс не виноват. Две его звезды растворились»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Чемпион НБА, эксперт баскетбола Кендрик Перкинс считает, что поражение «Филадельфии» в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4) не вина главного тренера Дока Риверса.

Лидеры «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден в воскресенье набрали на двоих лишь 24 очка при 8 из 29 с игры.

«На месте Дока Риверса я бы не дал им даже шанса уволить себя... Я бы ушел сам сразу после игры! Даже слепой мог увидеть, что Док Риверс не виноват. Две его звезды попросту растворились», – считает Перкинс.

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17 комментариев

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Лютик
Cmon, let’s… Эй, вы где?
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Consistency
Единственное, в чем Док Риверс действительно не виноват за всю свою карьеру - это в чемпионстве Бостона в 2008. Там три его звёзды, ролевики и ассистенты не смогли раствориться и вопреки всем стараниям камонлецгоу взяли гайки)))
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Boolkin
Нафига вообще тогда тренер? Камонлетсгоить?
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Михаил Опякин
Вы увидав его не прячьте взгляд, ведь Риверс ни.... не виноват.
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Канат Майданов
15 лет уже не виноват, только со слезами можно перечислять какие игроки играли за это время под его руководством
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Director_1
В поражениях виноват тренер. В таких как 7 матч это бесспорно.
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Jazzzz
Не виноват. Просто дед Хорфорд съел слезастого МВП, Харрис не умеет хаслить, у Макси не полетело и обострял проходами, Харден только в регулярке, наступая на ногу Уайту, получил бы штрафные. Ну и судья Фостер.
Короче, теоретически, Фила победила плюс 30.
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si40w
Да понятно. Звёзды не виноваты, тренер не виноват. Все эти чёртовы ролевики...
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Djoyin
Вернее, Эмбиида и Хардена растворили
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Lost
не виноватая я
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Jazzzz
Если уж тебя, такого опытного старого тренера с гайкой, уделывает Джо Маззула, то ты действительно не виноват - просто пора на пенсию и гольф.
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Moddard
Док Риверс ни в чем не виноват, пацаны. Внатуре тренер к гайке шел - не получилось, не фартануло.

А если серьёзно, то это печаль, настолько всратый МВП и настолько всратый тренер - это просто дуо мечты, им бы обратно Хардена на Симмонса поменять и вообще команда-сказка.

Чудо, что игра вообще в седьмую зашла, но тут спасибо Хардену, без него там свип бы маячил.
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pele_kan
Не виноватый он.
Летс гоу гайз, камон!
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Mr.BadGuy
Ответ mold-cel
а в руках тренера всегда лежит вопрос формирования команды? если нет других игроков, которые могут в нужный момент потащить. походу это и есть максимум того, что эта команда могла дать.
По седьмой игре вопросов нет, но в шестой в концовке Фила могла дожимать, и Док особо ничем не помог. А вообще конечно который год удивляюсь за что менеджмен Филы выписал такие деньги Харрису, лишив себя вариантов усиления. Он никогда звездой не был. Что они такого в нем увидели.
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Dark Lion
Ответ Mr.BadGuy
По седьмой игре вопросов нет, но в шестой в концовке Фила могла дожимать, и Док особо ничем не помог. А вообще конечно который год удивляюсь за что менеджмен Филы выписал такие деньги Харрису, лишив себя вариантов усиления. Он никогда звездой не был. Что они такого в нем увидели.
Элтон Бренд и Брет Браун дуо баранов в менеджменте Фили были. Потом первый все неудачи спихнул на 2. И сам нанял Дока. Феерический дуэт просто
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гилберт
Ответ Boolkin
Нафига вообще тогда тренер? Камонлетсгоить?
Плей офф время больших звёзд, спрос только с них. Тренер же уходит на второй план. Тренер нужен в регулярке чтобы выстроить игру, найти сочетания. В плей офф задача тренера не мешать и не тупить.
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