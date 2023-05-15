Кендрик Перкинс: «Док Риверс не виноват. Две его звезды растворились»
Чемпион НБА, эксперт баскетбола Кендрик Перкинс считает, что поражение «Филадельфии» в седьмом матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4) не вина главного тренера Дока Риверса.
Лидеры «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден в воскресенье набрали на двоих лишь 24 очка при 8 из 29 с игры.
«На месте Дока Риверса я бы не дал им даже шанса уволить себя... Я бы ушел сам сразу после игры! Даже слепой мог увидеть, что Док Риверс не виноват. Две его звезды попросту растворились», – считает Перкинс.
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Короче, теоретически, Фила победила плюс 30.
А если серьёзно, то это печаль, настолько всратый МВП и настолько всратый тренер - это просто дуо мечты, им бы обратно Хардена на Симмонса поменять и вообще команда-сказка.
Чудо, что игра вообще в седьмую зашла, но тут спасибо Хардену, без него там свип бы маячил.
Летс гоу гайз, камон!