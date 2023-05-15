Чемпион НБА, эксперт баскетбола считает, что поражение «Филадельфии» в седьмом матче серии с « » (88:112, 3-4) не вина главного тренера Дока Риверса.

Лидеры «Сиксерс» и в воскресенье набрали на двоих лишь 24 очка при 8 из 29 с игры.

«На месте я бы не дал им даже шанса уволить себя... Я бы ушел сам сразу после игры! Даже слепой мог увидеть, что Док Риверс не виноват. Две его звезды попросту растворились», – считает Перкинс.

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