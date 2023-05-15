Центровой «Филадельфии» поделился мнением о главном тренере команды .

«Тренер был очень хорош. Док Риверс проделал отличную работу, как мне кажется», – заявил Эмбиид.

У Риверса после неудачи в решающем матче серии с « » (88:112, 3-4) 10 поражений в седьмых встречах плей-офф (6-10).

Это худший результат в истории , Док опережает ближайшего преследователя ровно в два раза.

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