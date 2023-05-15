Джоэл Эмбиид: «Док Риверс проделал отличную работу»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поделился мнением о главном тренере команды Доке Риверсе.

«Тренер был очень хорош. Док Риверс проделал отличную работу, как мне кажется», – заявил Эмбиид.

У Риверса после неудачи в решающем матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4) 10 поражений в седьмых встречах плей-офф (6-10).

Это худший результат в истории НБА, Док опережает ближайшего преследователя ровно в два раза.

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6 комментариев

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pepperboy5000
Идеальное сочетание между этой и предыдущей новостью)
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Максим Макеев
ты видишь работу? нет
а она есть
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Skeleton64
Мужики. вас, смотрю, отличный коллектив и полное взаимопонимание. А можете тогда забрать себе Джулиуса Рэндла? Он идеально вольётся в команду и составит шикарный дуэт больших, назовём его "step back’s". Сможете ныть хором после матчей, выдавать шикарную статистику в регулярке и отдавать друг другу подборы, как настоящий жентлемены. Мы со своей стороны готовы принять контракты таких никчемных ролевиков, как Макси и Такер.
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Дмитрий Кутузов
Постирония
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Dark Lion
У Дока что есть личный колдун, который держит его в лиге. Иначе я не понимаю как он постоянно находит работу, а теперь вот этот комментарий
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Дмитрий Кутузов
Ответ Dark Lion
У Дока что есть личный колдун, который держит его в лиге. Иначе я не понимаю как он постоянно находит работу, а теперь вот этот комментарий
А что должен был сказать Эмбиид, который сам провалился?))
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