Джоэл Эмбиид: «Док Риверс проделал отличную работу»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поделился мнением о главном тренере команды Доке Риверсе.
«Тренер был очень хорош. Док Риверс проделал отличную работу, как мне кажется», – заявил Эмбиид.
У Риверса после неудачи в решающем матче серии с «Бостоном» (88:112, 3-4) 10 поражений в седьмых встречах плей-офф (6-10).
Это худший результат в истории НБА, Док опережает ближайшего преследователя ровно в два раза.
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