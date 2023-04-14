Док Риверс: «У нашей команды «Клипперс» не было шансов на чемпионство»

Главный тренер «Филадельфии» в эфире NBA Today высказал мнение, что во время его работы в « » (2013-2020) у организации не было шансов на победу в чемпионате.

«Эта команда никогда не могла добыть чемпионство, если оглянуться назад. Мы не очень хорошо ладили друг с другом», – сказал Риверс.

В 2019 году «парусники» совершили самый крупный камбэк в истории плей-офф, отыгравшись с «-31» во втором матче серии с «Голден Стэйт» (135:131).

За 7 сезонов под руководством Риверса команда ни разу не смогла пройти в финал конференции, трижды оступившись в первом раунде.

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