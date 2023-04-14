Док Риверс: «У нашей команды «Клипперс» не было шансов на чемпионство»

Теги Док Риверс Клипперс Филадельфия НБА Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс в эфире NBA Today высказал мнение, что во время его работы в «Клипперс» (2013-2020) у организации не было шансов на победу в чемпионате.

«Эта команда никогда не могла добыть чемпионство, если оглянуться назад. Мы не очень хорошо ладили друг с другом», – сказал Риверс.

В 2019 году «парусники» совершили самый крупный камбэк в истории плей-офф, отыгравшись с «-31» во втором матче серии с «Голден Стэйт» (135:131).

За 7 сезонов под руководством Риверса команда ни разу не смогла пройти в финал конференции, трижды оступившись в первом раунде.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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5 комментариев

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Killmeporch
С таким физруком ни у одной команды нет шанса
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LBJ236
Ну не знаю... помню зарубы с Мемфисом или Тандер, ЛАК тогда совсем чутка не хватало(
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Bunyod Turgunov
Ответ Odissey ru
какая разговорчивая пара.... рыдающий Ембид и рефлексирующий Риверс созданы друг для друга... :-)
После очередного поражение в плове Эмбид будет сливать либо Макси или Риверса.
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Лиллард унижатель!
С таким тренером конечно нет.
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Odissey ru
какая разговорчивая пара.... рыдающий Ембид и рефлексирующий Риверс созданы друг для друга... :-)
+8
-2
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