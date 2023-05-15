У Дока Риверса 10 поражений в 7-х матчах плей-офф. Это худший результат в истории НБА

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс имеет удручающую статистику в решающих матчах на вылет.

У Риверса после неудачи в матче с «Бостоном» (88:112, 3-4) 10 поражений в седьмых встречах плей-офф (6-10). Это худший результат в истории НБА, Док опережает ближайшего преследователя ровно в два раза.

Поражение в Бостоне стало для Риверса пятым подряд в матчах номер семь.

Риверс также проиграл уже 9 матчей кряду за выход в финал конференции: 5-я, 6-я и 7-я игры против «Хьюстона» в 2015, 5-я, 6-я и 7-я игры против «Денвера» в 2020, 7-я игра против «Атланты» в 2021, 6-я и 7-я игры против «Бостона».

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9 комментариев

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Ivan85
🐐
+30
-1
+29
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sh@hm@tist
Это статистически 10 поражений. Теоретически ни одного.
+12
0
+12
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The Don Killuminati
Ответ Кирилл
И ведь даже с такой статистикой находятся смельчаки, которые дают ему контракт … Даже не понимаю что ими движет
Это просто цифры
+1
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Daff Rogers
Найдется тот глупец, который предложит ему работу?
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Михаил Опякин
Начинаем матч с 30 точных трёхочковых. Летс гоу, гайс. Док Риверс дал установку на 7 матч.
0
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AA MM
Карма за первый раунд 2015-го, когда по-свински обыграли "Сан-Антонио" в концовке.
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Мурзин Ринат
Ответ Кирилл
И ведь даже с такой статистикой находятся смельчаки, которые дают ему контракт … Даже не понимаю что ими движет
Керр проиграл финал 1:3 , Фил Джексон проигрывал с 1:3 , но люди упорно помнят только Дока, да больше всех но это баскетбол, да и проиграть такому Бостона в 7 матчах это не зазорно
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