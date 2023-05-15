Главный тренер «Филадельфии» имеет удручающую статистику в решающих матчах на вылет.

У Риверса после неудачи в матче с « » (88:112, 3-4) 10 поражений в седьмых встречах плей-офф (6-10). Это худший результат в истории , Док опережает ближайшего преследователя ровно в два раза.

Поражение в Бостоне стало для Риверса пятым подряд в матчах номер семь.

Риверс также проиграл уже 9 матчей кряду за выход в финал конференции: 5-я, 6-я и 7-я игры против «Хьюстона» в 2015, 5-я, 6-я и 7-я игры против «Денвера» в 2020, 7-я игра против «Атланты» в 2021, 6-я и 7-я игры против «Бостона».

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх