Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)

Д’Анджело Расселл разочаровал партнеров по «Далласу» отношением к тренировкам.

Руководство «Далласа » планирует перестроить команду вокруг новичка Купера Флэгга и может обменять нескольких ветеранов. По информации Dallas Hoops Journal (со ссылкой на источники в лиге), среди потенциальных кандидатов на обмен – разыгрывающий Д’Анджело Расселл.

Источники также отмечают, что 29-летний баскетболист уже успел разочаровать нескольких партнеров по команде своим отношением к тренировкам и небрежным отношением к защите.

В этом сезоне Рассел принял участие в 16 матчах и в среднем набирал 12,6 очка, 2,9 подбора и 5 передачи за 22 минуты на паркете.