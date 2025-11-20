«Никому не было дела до анонса нового формата». Дрэймонд Грин сомневается, что Матч всех звезд НБА сможет вернуть былую значимость
Дрэймонд Грин не уверен, что Матчу всех звезд удастся вернуть прежнее значение.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил серьезные сомнения в том, что новый формат Матча всех звезд НБА (США против сборной Мира) сможет вернуть былой интерес к этому событию.
«Должен сказать, уровень поддержки и внимания оказался несколько разочаровывающим. Как будто никому не было дела до анонса нового формата.
Когда я увидел вялую реакцию на эту новость, мне стало совершенно ясно... Я просто не уверен, что Матч всех звезд НБА когда-либо снова будет иметь значение. Это неприятно признавать, но пора взглянуть правде в глаза», – сказал Грин на своем подкасте The Draymond Green Show.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
