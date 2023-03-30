Леброн Джеймс: «Остин Ривз всегда меня прикрывает, несмотря на то, что когда-то он любил Кобе»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Кобе Брайант НБА видео Патрик Беверли Остин Ривз Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Чикаго» (121:110) прокомментировал жест Остина Ривза «слишком маленький» в адрес Патрика Беверли.

«Остин всегда меня прикрывает. Всегда.

Даже несмотря на то, что когда-то он любил Кобе», – посмеялся Леброн.

В предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес Джеймса.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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4 комментария

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Mit_Sam
Ответ A. V.
Эх, вернуть бы ещё почтальона и отличная команда
Карл Мэлоун старый уже
+2
0
+2
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A. V.
Эх, вернуть бы ещё почтальона и отличная команда
0
0
0
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pro~dj
Вот это называется "командная химия", Ривз, конечно очень ценный игрок для любой команды, обязательно надо продлевать!
+2
-1
+1
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egro92
Что-что, а атмосфера у них зачетная! ЛеБрон тут же еще добавил, что прощает его и засмеялся от души)
+4
-1
+3
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