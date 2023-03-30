Леброн Джеймс: «Остин Ривз всегда меня прикрывает, несмотря на то, что когда-то он любил Кобе»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с «Чикаго» (121:110) прокомментировал жест Остина Ривза «слишком маленький» в адрес Патрика Беверли.
«Остин всегда меня прикрывает. Всегда.
Даже несмотря на то, что когда-то он любил Кобе», – посмеялся Леброн.
В предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес Джеймса.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
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