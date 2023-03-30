Леброн Джеймс: «Остин Ривз всегда меня прикрывает, несмотря на то, что когда-то он любил Кобе»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании матча с « » (121:110) прокомментировал жест Остина Ривза «слишком маленький» в адрес .

«Остин всегда меня прикрывает. Всегда.

Даже несмотря на то, что когда-то он любил », – посмеялся Леброн.

В предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес Джеймса.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!