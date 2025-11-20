Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
Защитник «Далласа» Данте Экзам пропустит сезон-2025/26.
Защитник «Далласа» Данте Экзам вынужден досрочно завершить сезон-2025/26. По информации инсайдера Шэмса Чарании, австралийский баскетболист перенесет операцию на правом колене.
Ранее в клубе допускали, что из-за проблем с коленом Экзам может пропустить длительный период. Теперь же подтверждено, что хирургическое вмешательство окончательно оставит его вне игры до конца сезона.
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
