Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Защитник «Далласа» Данте Экзам пропустит сезон-2025/26.

Защитник «Далласа » Данте Экзам вынужден досрочно завершить сезон-2025/26. По информации инсайдера Шэмса Чарании , австралийский баскетболист перенесет операцию на правом колене.

Ранее в клубе допускали, что из-за проблем с коленом Экзам может пропустить длительный период . Теперь же подтверждено, что хирургическое вмешательство окончательно оставит его вне игры до конца сезона.