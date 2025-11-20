Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»

Джимми Батлер поддержал Джонатана Кумингу на фоне напряжения в «Голден Стэйт».

Джимми Батлер высказался о ситуации с Джонатаном Кумингой в «Голден Стэйт », заявив, что понимает чувства молодого игрока, который не ощущает себя желанным в команде.

«Можете себе представить, каково это – быть в ситуации, когда ты не понимаешь, нужен ты здесь или нет? Это ужасное чувство, мужик. Можете себе представить? Мне пришлось столкнуться с этим в конце [моей карьеры] в «Майами . Это дерьмовое положение. И что бы ты ни делал, ты не чувствуешь, что поступаешь правильно.

У него много эмоций, и это нормально. Но я думаю, что мне просто нужно быть рядом с ним. Дать ему понять, что я на его стороне. Мы все на твоей стороне. Просто дыши.

Не думаю, что кто-то настроен против тебя. Болельщики или СМИ – может быть. Но внутри команды – точно нет. Мы не против тебя, брат. Обещаю тебе», – приводит слова Батлера ESPN.