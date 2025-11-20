  • Спортс
  • «Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
2

Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что в определенный период карьеры использовал критику в соцсетях для дополнительной мотивации во время матчей, а также рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время игры.

«Да, я сидел в соцсетях в перерывах. Не горжусь этим, но это было забавное время. Сейчас в раздевалках слишком много телефонов. Я, можно сказать, позволил молодому поколению искать мотивацию где угодно.

Это длилось около двух лет, и я делал это только когда играл плохо. Если был не в ритме, ужасно бросал, я находил немного мотивации. Прокручу быстренько ленту, найду что-то, и когда заходит тренер – я готов.

Журналистка Керит Берк узнала об этом и как-то в перерыве написала: «Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика после первого попадания во второй половине». Мы играли против «Кливленде», я попал, и этот шутка была просто уморительной», – рассказал Карри в подкасте Mind the Game.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
