Билл Симмонс: «Дрэймонд Грин и Леброн Джеймс в следующем сезоне окажутся в «Далласе»

Теги Леброн Джеймс Даллас Голден Стэйт Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Билл Симмонс Дрэймонд Грин Лука Дончич Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс выдвинул «бредовую идею», что Дрэймонд Грин и Леброн Джеймс в следующем сезоне присоединятся к Кайри Ирвингу и Луке Дончичу в «Далласе».

«У меня есть бредовая идея касательно того, где Дрэймонд Грин будет в следующем сезоне. Я думаю, что он окажется в «Далласе» вместе с Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем. Позже Леброн Джеймс тоже попытается там оказаться. Да, это мой прогноз.

Не знаю, я чувствую запах «Далласа». Дрэймонд – это то, что им нужно. Им нужен игрок, который беспокоится о защите и не думает о бросках», – сказал Симмонс в своем подкасте.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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10 комментариев

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Максималка Вандербилта
это точно эксперт? Как ЛеБрон даже чисто теоретически может оказаться в Далласе с Дончичем и Кайри???? Кого они Лейкерс отдадут? Буллока, Бертанса, Тима Хардуэя и Макси Клебера ??? За ЛеБрона??? Нет, ну хорошо... Тим и Макси - это какие-никакие, но активы с нормальными контрактами, как для таких игроков. Но этого реально мало. Пики точеные? Опять же... это бред, просто даже в Космическом Джеме такой обмен не существовал бы, потому что это бред! Отборный!
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N-6 AlexanderX
Я хотел видеть его только в одной команде, но думаю, это так и останется хотелками из другой параллельной реальности. Он либо останется в Калифорнии, либо вернется к бывшим пинатам. В Далласе я его не представляю, я скорее врежусь в статую Чингисхана на Ямахе, чем увижу его там.
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Вадим flanec
В Даллас Старз или Даллас Ковбойз)))
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raam
Помню, как он предсказал приход Лилларда и Батлера в Лейкерс к Леброну и 0 гаек в итоге.
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Валерий Остапов
Ответ Korban Cobain
скорее Дэвиса продадут, чем Леброн уедет из ЛА
Стопудово
+1
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xamer 9
Ответ Марсель Объелся
А я думаю в Шарлотт они окажутся
Это все потому что ты грибов объелся. Представить себе Леброна в команде Джордана невозможно)
+2
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мать Зетмира
Ответ Марсель Объелся
А я думаю в Шарлотт они окажутся
Лавара Болла кондратий хватит от такой новости.
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Korban Cobain
скорее Дэвиса продадут, чем Леброн уедет из ЛА
+5
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Xell
Поэтому это и бред. Леброн скорее в Клипперс перейдет, чем покинет Лос—Анджелес))
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Марсель Объелся
А я думаю в Шарлотт они окажутся
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