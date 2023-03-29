Билл Симмонс: «Дрэймонд Грин и Леброн Джеймс в следующем сезоне окажутся в «Далласе»

Известный спортивный эксперт выдвинул «бредовую идею», что Дрэймонд Грин и Леброн Джеймс в следующем сезоне присоединятся к и в «Далласе».

«У меня есть бредовая идея касательно того, где будет в следующем сезоне. Я думаю, что он окажется в «Далласе» вместе с Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем. Позже Леброн Джеймс тоже попытается там оказаться. Да, это мой прогноз.

Не знаю, я чувствую запах « ». Дрэймонд – это то, что им нужно. Им нужен игрок, который беспокоится о защите и не думает о бросках», – сказал Симмонс в своем подкасте.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!