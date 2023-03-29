Брайан Уиндхорст: «Дюрэнт, Леброн и Карри чуют слабость в Западной конференции»

Теги Леброн Джеймс Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал Западную конференцию слабой.

«Дюрэнт, Леброн, Карри и остальные «Уорриорз» что-то чуют. Они чуют слабость в Западной конференции. Это слабая конференция.

Я говорю это сейчас, в марте. Если в мае Йокич с «Наггетс» и Джа с «Гризлис» выйдут в финал конференции, они смогут показать средний палец всем этим командам. Но сейчас эти команды чуют слабость.

Дюрэнт возвращается, Леброн возвращается. Леброн возвращается с травмированной ногой, потому что он чует слабость», – сказал Уиндхорст.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Tiemme
Если ЛАК выйдут на Финикс, в первом раунде то Финикс зажмут Запад в одиночку!!
Вероятно да, запас прочности у Финикса при все здоровых слишком большой
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ArizonaCactus
Особенно смешно эта новость звучит от лица Леброна))) Так и представляю себе одноногого Леброна с трубкой во рту и попугаем на плече, произносящим шамкающим ртом: "Я чую твою слабость..."
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Tiemme
Ответ mqh9pzrxgf
Зависит от оппонентов, думаю лак или Финикс зажмут запад
Если ЛАК выйдут на Финикс, в первом раунде то Финикс зажмут Запад в одиночку!!
+3
-1
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Air Rodman
Леброн, Дюрант и Карри чуют: они могут вылететь в первом раунде (а кто-то вполне может и не оказаться там :)))
Зависит от оппонентов, думаю лак или Финикс зажмут запад
0
0
0
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Air Rodman
Леброн, Дюрант и Карри чуют: они могут вылететь в первом раунде (а кто-то вполне может и не оказаться там :)))
+1
-1
0
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