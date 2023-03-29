Брайан Уиндхорст: «Дюрэнт, Леброн и Карри чуют слабость в Западной конференции»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал Западную конференцию слабой.

«Дюрэнт, Леброн, и остальные «Уорриорз» что-то чуют. Они чуют слабость в Западной конференции. Это слабая конференция.

Я говорю это сейчас, в марте. Если в мае Йокич с «Наггетс» и Джа с «Гризлис» выйдут в финал конференции, они смогут показать средний палец всем этим командам. Но сейчас эти команды чуют слабость.

возвращается, Леброн возвращается. Леброн возвращается с травмированной ногой, потому что он чует слабость», – сказал Уиндхорст.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!