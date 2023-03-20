В сети обратили внимание на старый пост легкого форварда «Лейкерс» Остина Ривза, в котором он посмеялся над лидером команды Леброном Джеймсом.

В апреле 2012 года 13-летний Ривз выложил мем с тогдашним оппонентом Джеймса Кобе Брайантом. Подпись гласит: «Когда я нуждаюсь в покое и умиротворении, выставляю телефон в режим Леброна, никаких рингтонов».

Слово «ring» отсылает к чемпионским перстням НБА. В апреле того года представлявший «Майами» Джеймс еще не имел в своем послужном списке звания чемпиона лиги.

После победного матча с «Орландо», в котором Ривз набрал рекордные в карьере 35 очков, он пошутил.

«Я очень ценю внимание Леброна с учетом того твита 2012 года», – произнес Ривз, вызвав смех в зале для пресс-конференций.

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