Остин Ривз забросил через Патрика Беверли и показал жест «слишком маленький»

Теги Чикаго Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз во время матча против «Чикаго» забросил через Патрика Беверли и показал «слишком маленький», фирменный жест разыгрывающего «Буллс».

Эпизод случился за 2:53 до конца четвертой встречи при счете 115:101 в пользу «Лейкерс».

Напомним, что в предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Матч закончился гостевой победой «Лейкерс» – 121:110. Ривз отметился 19 очками и 5 передачами.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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7 комментариев

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Mr.BadGuy
Читаю Остин Ривс, произношу Майкл Джордан
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Артем Андреев
Десница отомстил за Короля.
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A. V.
Лучшее враг хорошего, мне Ривз просто радость от победы LA «испортил» в удовольствие от этого момента, обраточка Патрику за его клоунаду в прошлой игре.
Кто не смотрел игру - очень советую последние четыре минуты
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Bombanero
Это был самый белый, во всех смыслах, жест too small, который я видел))
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melliur
Ривз хорош
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Максим Максимов
💪 беляш заматерел окончательно
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Sanan1908
Красава Беляш)) наказал и отомстил за короля
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