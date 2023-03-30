Остин Ривз забросил через Патрика Беверли и показал жест «слишком маленький»

Защитник «Лейкерс» во время матча против « » забросил через и показал «слишком маленький», фирменный жест разыгрывающего «Буллс».

Эпизод случился за 2:53 до конца четвертой встречи при счете 115:101 в пользу «Лейкерс».

Напомним, что в предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Матч закончился гостевой победой « » – 121:110. Ривз отметился 19 очками и 5 передачами.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!