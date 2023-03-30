Остин Ривз забросил через Патрика Беверли и показал жест «слишком маленький»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз во время матча против «Чикаго» забросил через Патрика Беверли и показал «слишком маленький», фирменный жест разыгрывающего «Буллс».
Эпизод случился за 2:53 до конца четвертой встречи при счете 115:101 в пользу «Лейкерс».
Напомним, что в предыдущей встрече команд несколько дней назад Беверли показал аналогичный жест в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Матч закончился гостевой победой «Лейкерс» – 121:110. Ривз отметился 19 очками и 5 передачами.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
Кто не смотрел игру - очень советую последние четыре минуты