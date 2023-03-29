Юдонис Хаслем: «Леброн, Уэйд и Бош договорились урезать свои зарплаты, чтобы я остался в «Майами»
Форвард «Майами» Юдонис Хаслем рассказал, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош согласились урезать свои зарплаты, чтобы клуб смог сохранить Хаслема.
«Я был уверен, что ухожу из команды. Я знал, сколько стоят эти парни и подумал: «Хорошо, пора двигаться дальше». Я поехал на арену, чтобы посмотреть Пэту Райли в глаза и сказать: «Спасибо. Вы дали мне шанс, когда никто не верил в меня. И благодаря этому у меня теперь есть другие возможности».
Я съезжаю со скоростной автомагистрали, мне звонит мой агент, покойный Генри Томас, и говорит: «У нас новое предложение. Это не то, что тебе предлагали раньше, но это хорошие деньги».
Для справки, мне предлагали около 35 миллионов долларов. У «Хит» было только 20 миллионов. Дело в том, что Леброн, Бош и Уэйд договорились урезать свои зарплаты, чтобы клуб мог предложить мне эти 20 миллионов. Они не были обязаны этого делать.
Леброн и Бош никогда не играли со мной, они ничего обо мне не знали. Но они сказали: «Окей, круто. Он нам нужен, чтобы победить», – рассказал Хаслем.
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