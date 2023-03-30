«Черта с два!» Леброн Джеймс не купился на обманные движения Патрика Беверли

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Баскетбол

В первой четверти матча «Чикаго» – «Лейкерс» (110:121) между Патриком Беверли и Леброном Джеймс произошел забавный эпизод.

Беверли прошел с мячом под кольцо и оказался под опекой Джеймса. Защитник «Буллс» сделал несколько обманных, но Леброн не купился ни на один из них со словами «Черта с два!».

В итоге Беверли отдал передачу, затем снова получил мяч на трехочковой дуге и промахнулся, бросив через руку Леброна.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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2 комментария

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Максим Максимов
Это не его голос
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-1
0
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Mr.BadGuy
Cherta s dva
+2
0
+2
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