«Черта с два!» Леброн Джеймс не купился на обманные движения Патрика Беверли

В первой четверти матча « » – « » (110:121) между и произошел забавный эпизод.

Беверли прошел с мячом под кольцо и оказался под опекой Джеймса. Защитник «Буллс» сделал несколько обманных, но Леброн не купился ни на один из них со словами «Черта с два!».

В итоге Беверли отдал передачу, затем снова получил мяч на трехочковой дуге и промахнулся, бросив через руку Леброна.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!