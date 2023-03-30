«Черта с два!» Леброн Джеймс не купился на обманные движения Патрика Беверли
В первой четверти матча «Чикаго» – «Лейкерс» (110:121) между Патриком Беверли и Леброном Джеймс произошел забавный эпизод.
Беверли прошел с мячом под кольцо и оказался под опекой Джеймса. Защитник «Буллс» сделал несколько обманных, но Леброн не купился ни на один из них со словами «Черта с два!».
В итоге Беверли отдал передачу, затем снова получил мяч на трехочковой дуге и промахнулся, бросив через руку Леброна.
Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!
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