Митч Капчак: «Хорнетс» не могут рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов»

Генеральный менеджер « » заявил, что в будущем клуб сосредоточится на драфте и развитии молодых игроков.

«Не думаю, что как команда с маленького рынка мы можем рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов.

Мы будем становиться лучше с помощью драфта и развития игроков. А потом, если повезет, совершим пару хитрых обменов. Мы команда с маленького рынка, и мы должны смотреть на мир немного по-другому», – сказал Капчак.

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