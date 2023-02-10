Митч Капчак: «Хорнетс» не могут рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов»

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Баскетбол

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак заявил, что в будущем клуб сосредоточится на драфте и развитии молодых игроков.

«Не думаю, что как команда с маленького рынка мы можем рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов.

Мы будем становиться лучше с помощью драфта и развития игроков. А потом, если повезет, совершим пару хитрых обменов. Мы команда с маленького рынка, и мы должны смотреть на мир немного по-другому», – сказал Капчак.

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3 комментария

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MrFrost
Ответ Cursed
Я бы конечно хотел бы Аткинсона увидеть, но не суть, Терри имеет ОЧЕНЬ тяжелый контракт как для своей роли в игре, контендеры не захотят платить столько безмозглому скореру, тот же Науэлл в сотте будет продлеваться миллионов на 12, а Хейворд брался под то что Шарлотт с Боллом Розиром и Бриджесом навяжут борьбу за плов
Блин, я только сейчас посмотрел на контракт Терри, а то я запамятовал - это писец!!!) Ему красная цена 15 мультов и то если слишком расщедриться. И это ещё случай уберёг от максималки Бриджесу. Мда, время идёт, а Джордан не перестаёт хрень исполнять.
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Cursed
Ответ MrFrost
Так сливайте нормально, дядь. Несколько никому ненужных побед могут выйти вам боком. Почему не пробовали обменять Терри? Почему не обкатывается молодняк? Для чего нужен Хэйворд? - Одни вопросы. Про фейл в лице Клиффорда, вместо Дантония я уже писал миллион раз.
Я бы конечно хотел бы Аткинсона увидеть, но не суть, Терри имеет ОЧЕНЬ тяжелый контракт как для своей роли в игре, контендеры не захотят платить столько безмозглому скореру, тот же Науэлл в сотте будет продлеваться миллионов на 12, а Хейворд брался под то что Шарлотт с Боллом Розиром и Бриджесом навяжут борьбу за плов
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+2
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MrFrost
Так сливайте нормально, дядь. Несколько никому ненужных побед могут выйти вам боком. Почему не пробовали обменять Терри? Почему не обкатывается молодняк? Для чего нужен Хэйворд? - Одни вопросы. Про фейл в лице Клиффорда, вместо Дантония я уже писал миллион раз.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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