Митч Капчак: «Хорнетс» не могут рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов»
Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак заявил, что в будущем клуб сосредоточится на драфте и развитии молодых игроков.
«Не думаю, что как команда с маленького рынка мы можем рассчитывать на приобретение высококлассных игроков на рынке свободных агентов.
Мы будем становиться лучше с помощью драфта и развития игроков. А потом, если повезет, совершим пару хитрых обменов. Мы команда с маленького рынка, и мы должны смотреть на мир немного по-другому», – сказал Капчак.
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