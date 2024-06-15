Деррик Уайт может быть вызван в сборную США вместо Кавая Ленарда

Теги Бостон Клипперс сборная США НБА Кавай Ленард Деррик Уайт Баскетбол

Деррик Уайт может заменить Кавая Ленарда в олимпийской сборной США.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, защитник «Бостона» Деррик Уайт станет одним из основных кандидатов в сборную США, если форвард «Клипперс» Кавай Ленард не успеет полностью восстановиться после травмы колена и не сможет поехать на Олимпийские игры в Париж.

Уайт в нынешнем сезоне набирал в среднем 15,2 очка, 4,2 подбора, 5,2 передачи, 1,0 перехвата и 1,2 блок-шота за встречу при 40% из-за дуги.

32-летний Ленард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и четыре матча плей-офф из-за отека правого колена, на котором ранее перенес операцию. Шестикратный участник Матча всех звезд в этом сезоне набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за матч. 

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5 комментариев
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Я не понимаю для чего вообще Кавая включали в список сборников, если у него полноценного межсезонья не будет, то не след сезон он в принципе не выйдет
+8
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+8
Ждём лысого в Париже. Будет Бостонская троица
+3
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+3
Ответ AlphaBeast
Олимпиада закончится 11 августа (и то не знаю когда баскет кончается), а лагерь осенью. У Кавая прилично времени будет, чтобы привести тело в порядок.
Он уже лет 5-6 не может привести тело в порядок, а тут ему великодушно аж 1-1,5 месяца выделят на восстановление. В общем, утопия.
+1
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+1
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Я не понимаю для чего вообще Кавая включали в список сборников, если у него полноценного межсезонья не будет, то не след сезон он в принципе не выйдет
Олимпиада закончится 11 августа (и то не знаю когда баскет кончается), а лагерь осенью.
У Кавая прилично времени будет, чтобы привести тело в порядок.
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Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Он уже лет 5-6 не может привести тело в порядок, а тут ему великодушно аж 1-1,5 месяца выделят на восстановление. В общем, утопия.
На Олимпиаде играть придется не больше 20 минут в медленном темпе, где разыгрывать мяч будет Леброн, Хали, но точно не Кавай
Если травму не получит, то все нормально будет
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