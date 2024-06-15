Деррик Уайт может быть вызван в сборную США вместо Кавая Ленарда

Деррик Уайт может заменить Кавая Ленарда в олимпийской сборной США.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, защитник « » станет одним из основных кандидатов в сборную США, если форвард « » не успеет полностью восстановиться после травмы колена и не сможет поехать на Олимпийские игры в Париж.

Уайт в нынешнем сезоне набирал в среднем 15,2 очка, 4,2 подбора, 5,2 передачи, 1,0 перехвата и 1,2 блок-шота за встречу при 40% из-за дуги.

32-летний Ленард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и четыре матча плей-офф из-за отека правого колена, на котором ранее перенес операцию. Шестикратный участник Матча всех звезд в этом сезоне набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за матч.