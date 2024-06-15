«Сан-Антонио» может выменять 1-й пик, чтобы выбрать Заккари Рисаше

«Сперс» нацелились на французского форварда Заккари Рисаше.

« » ведут переговоры с «Атлантой» о возможном обмене 1-го пика на драфте-2024, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

Ожидается, что, заполучив 1-й номер драфта, «Сперс» выберут .

Ранее сообщалось, что «Сперс» рассматривают возможность обмена любого игрока, кроме Виктора Вембаньямы и Девина Вассела. Также сообщалось, что «Хоукс» готовы приобрести более низкий пик, чтобы выбрать центрового Донована Клингана.