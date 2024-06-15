«Сан-Антонио» может выменять 1-й пик, чтобы выбрать Заккари Рисаше

Теги Атланта Сан-Антонио НБА драфт НБА Заккари Рисаше Баскетбол

«Сперс» нацелились на французского форварда Заккари Рисаше.

«Сан-Антонио» ведут переговоры с «Атлантой» о возможном обмене 1-го пика на драфте-2024, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

Ожидается, что, заполучив 1-й номер драфта, «Сперс» выберут Заккари Рисаше.

Ранее сообщалось, что «Сперс» рассматривают возможность обмена любого игрока, кроме Виктора Вембаньямы и Девина Вассела. Также сообщалось, что «Хоукс» готовы приобрести более низкий пик, чтобы выбрать центрового Донована Клингана.

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4 комментария
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Очень разумный ход от Сперс.
Зря что ли танковали
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Две башни 2.0?
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Попович всегда неровно дышит к гражданам Франции: Паркер, Диао, Маинми, Де Коло, Ловерн.....
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Больше французов - больше вина Попу
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