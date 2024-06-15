Подписание долгосрочного контракта с Дерриком Уайтом будет приоритетной задачей «Бостона»

«Бостон» намерен продлить контракт с Дерриком Уайтом.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подписание долгосрочного контракта с атакующим защитником будет приоритетной задачей «Селтикс» в это межсезонье.

«Бостон» может предложить Уайту четырехлетний контракт на 126 миллионов долларов.

Если «Селтикс» подпишут максимальное продление с Уайтом, в сезоне-2025/26 в команде будет два игрока с зарплатой в 50 млн долларов (Джейлен Браун и Джейсон Тейтум) и три игрока с зарплатой в 30 млн (Кристапс Порзингис, Дрю Холидэй и Деррик Уайт).

Суммарная зарплата стартовой пятерки « » составит чуть меньше 200 млн при прогнозируемом потолке зарплат в 155 млн.