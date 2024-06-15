Подписание долгосрочного контракта с Дерриком Уайтом будет приоритетной задачей «Бостона»
«Бостон» намерен продлить контракт с Дерриком Уайтом.
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подписание долгосрочного контракта с атакующим защитником Дерриком Уайтом будет приоритетной задачей «Селтикс» в это межсезонье.
«Бостон» может предложить Уайту четырехлетний контракт на 126 миллионов долларов.
Если «Селтикс» подпишут максимальное продление с Уайтом, в сезоне-2025/26 в команде будет два игрока с зарплатой в 50 млн долларов (Джейлен Браун и Джейсон Тейтум) и три игрока с зарплатой в 30 млн (Кристапс Порзингис, Дрю Холидэй и Деррик Уайт).
Суммарная зарплата стартовой пятерки «Бостона» составит чуть меньше 200 млн при прогнозируемом потолке зарплат в 155 млн.
Бостон может еще 2-3 сезона выжать максимум из этого состава, платя налог.