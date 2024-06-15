Подписание долгосрочного контракта с Дерриком Уайтом будет приоритетной задачей «Бостона»

Теги возможные переходы Бостон НБА Деррик Уайт Баскетбол

«Бостон» намерен продлить контракт с Дерриком Уайтом.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подписание долгосрочного контракта с атакующим защитником Дерриком Уайтом будет приоритетной задачей «Селтикс» в это межсезонье.

«Бостон» может предложить Уайту четырехлетний контракт на 126 миллионов долларов.

Если «Селтикс» подпишут максимальное продление с Уайтом, в сезоне-2025/26 в команде будет два игрока с зарплатой в 50 млн долларов (Джейлен Браун и Джейсон Тейтум) и три игрока с зарплатой в 30 млн (Кристапс Порзингис, Дрю Холидэй и Деррик Уайт).

Суммарная зарплата стартовой пятерки «Бостона» составит чуть меньше 200 млн при прогнозируемом потолке зарплат в 155 млн.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Контракт жизни для Белого. Выжимать будет полностью. И абсолютно заслуженно. Элитный двухсторонний игрок. Без него и Джру не видать было бы Бостону нынешних успехов.
+5
-1
+4
Заслужил без вопросов.
Бостон может еще 2-3 сезона выжать максимум из этого состава, платя налог.
+5
-1
+4
Не представляю как можно удержать нынешний ростер Кельтов. Там в нынешних реалиях два игрока стОят по 50+, еще три по 30+, и персы типа Хорфорда точно достойны коротких контрактов под 30.
+2
0
+2
Ответ Naduvnoy
Не представляю как можно удержать нынешний ростер Кельтов. Там в нынешних реалиях два игрока стОят по 50+, еще три по 30+, и персы типа Хорфорда точно достойны коротких контрактов под 30.
Сходите в тему по платежкам. Там все основные, кроме Хаузера и Уайта на контрактах. Будет Грусбек платить налог - будет состав. И потом, у Селтикс выбора нет, тк они и так за потолком .
+2
0
+2
Ответ mmike
Этим летом - нисколько, потому что здесь речь о продлении, а не о выходе на рынок. Следующим - хоть максималку.
Да и откровенно говоря, не нужен он Сперс. Уайт - элитная опция для контендера. СА до статуса контендера еще минимум сезона 3 плотной работы предстоит.
+2
-1
+1
А Сан-Антонио сколько может ему предложить?
0
0
0
Ответ kondratiy
А Сан-Антонио сколько может ему предложить?
Этим летом - нисколько, потому что здесь речь о продлении, а не о выходе на рынок. Следующим - хоть максималку.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий