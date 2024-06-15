Данте Экзам: «Критика будет всегда, когда мы будем проигрывать»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Данте Экзам Баскетбол

Данте Экзам высказался о критике в адрес «Мэверикс».

«Я думаю, что критика будет всегда, когда мы будем проигрывать. Если бы мы выиграли один-два матча, критика была бы не такой сильной.

Джейсон Кидд сам играл, поэтому он это понимает. Любой настоящий боец готов принимать критику. Это задача, которую нам приходится решать в каждом матче. Разумеется, мы все это читаем, потому что часто смотрим в телефон. Наша задача – просто выходить и играть в свой баскетбол. Именно это мы и сделали», – сказал разыгрывающий «Далласа».

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