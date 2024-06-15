Дана Уайт − о финале НБА: «Когда «Бостон» победит, приглашу Джо Маззуллу на турнир UFC»

Дана Уайт ждет победы «Бостона» в финальной серии плей-офф НБА.

Напомним, что «Бостон» ведет у «Далласа» со счетом 3-1 в серии до четырех побед: последняя игра в Техасе закончилась разгромной победой «Маверикс» (122:84).

«После того, как «Бостон» победит и вырвет чемпионство, мы пригласим Джо Маззуллу и его жену на наш турнир», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Форвард «Селтикс» Тейтум: «Наш тренер − большой фанат UFC. Он показывает нам камбэки в боях и переносит это на баскетбол»