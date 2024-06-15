Дана Уайт − о финале НБА: «Когда «Бостон» победит, приглашу Джо Маззуллу на турнир UFC»

Теги Бостон Даллас НБА UFC Дана Уайт MMA НБА плей-офф Джо Маззулла Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт ждет победы «Бостона» в финальной серии плей-офф НБА.

Напомним, что «Бостон» ведет у «Далласа» со счетом 3-1 в серии до четырех побед: последняя игра в Техасе закончилась разгромной победой «Маверикс» (122:84).

«После того, как «Бостон» победит и вырвет чемпионство, мы пригласим Джо Маззуллу и его жену на наш турнир», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Форвард «Селтикс» Тейтум: «Наш тренер − большой фанат UFC. Он показывает нам камбэки в боях и переносит это на баскетбол»

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1 комментарий
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"After he wins and pulls off the sweep tonight (versus the Dallas Mavericks), we’ll get him and his wife out to a fight," White said.

Просроченная новость. Дана про свип говорил
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