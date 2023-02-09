Реджи Джексон – в «Шарлотт». Мэйсон Пламли – в «Клипперс»
«Клипперс» договорились об обмене разыгрывающего Реджи Джексона (32 года, 188 см) в «Шарлотт».
Взамен «Клипперс» получат от «Хорнетс» опытного центрового Мэйсона Пламли (32 года, 211 см).
Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи, Пламли – 12,2 очка, 9,6 подбора и 3,7 передачи.
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Получили: Гордона, Хайленда и Пламли и 3 пика второго раунда. В целом, скорее сработали в минус.
Если отдельные трейды оценивать, то приобретение Хайленда за 2 пика второго раунда мне нравится. Хотя до сих пор непонятно кого отдали из игроков, не могли же никого не отдать, я так понимаю. В зависимости от этого оценка может поменяться. Если вдруг никого не отдали, то трейд хороший. Может этот Боунс и бестолковый, но талант у него есть, приобретение перспективных игроков задешево я всегда приветствую. Оценю на 4.
Трейд Кеннарда и Уолла за Гордона и 3 пика второго раунда это пипец. Право на обмен пиками этого года можно не считать, т.к. Хьюстон его в любом случае не будет использовать. Зачем было проводить этот трейд до сих пор не понимаю. Очень не факт, что ЛАК усилились этим трейдом на этот сезон и точно получили плохой 21-миллионный контракт в платежку на следующий сезон, отдав при этом молодого игрока, одного из самых лучших шутеров лиги. 3 пика второго раунда Мемфиса недостаточная компенсация за такой размен. Оценю на 2 с минусом.
Трейд Джексона и 1 пика 2-го раунда на Пламли, думаю, это ОК. Хотелось других центров, не похожих на Зубаца и желательно помоложе. Ну, хотя бы теперь перебор фолов Зубаца в матчах, где нужен полноразмерный центр, не будет большой проблемой. Джексон плох в этом сезоне, но была небольшая надежда на воскрешение в ПО. Думаю, 3 можно поставить за этот трейд.
Офис клипарей решил поджечь к концу дедлайна.
Зубац и то сильней.
Прошло время.