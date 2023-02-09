Реджи Джексон – в «Шарлотт». Мэйсон Пламли – в «Клипперс»

Теги переходы Шарлотт Клипперс НБА Мэйсон Пламли Реджи Джексон Баскетбол

«Клипперс» договорились об обмене разыгрывающего Реджи Джексона (32 года, 188 см) в «Шарлотт».

Взамен «Клипперс» получат от «Хорнетс» опытного центрового Мэйсона Пламли (32 года, 211 см).

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи, Пламли – 12,2 очка, 9,6 подбора и 3,7 передачи.

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30 комментариев

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Fungus_Amongus
Итого ЛАК отдали: Кеннарда, Джексона, Уолла и 3 пика второго раунда,
Получили: Гордона, Хайленда и Пламли и 3 пика второго раунда. В целом, скорее сработали в минус.
Если отдельные трейды оценивать, то приобретение Хайленда за 2 пика второго раунда мне нравится. Хотя до сих пор непонятно кого отдали из игроков, не могли же никого не отдать, я так понимаю. В зависимости от этого оценка может поменяться. Если вдруг никого не отдали, то трейд хороший. Может этот Боунс и бестолковый, но талант у него есть, приобретение перспективных игроков задешево я всегда приветствую. Оценю на 4.
Трейд Кеннарда и Уолла за Гордона и 3 пика второго раунда это пипец. Право на обмен пиками этого года можно не считать, т.к. Хьюстон его в любом случае не будет использовать. Зачем было проводить этот трейд до сих пор не понимаю. Очень не факт, что ЛАК усилились этим трейдом на этот сезон и точно получили плохой 21-миллионный контракт в платежку на следующий сезон, отдав при этом молодого игрока, одного из самых лучших шутеров лиги. 3 пика второго раунда Мемфиса недостаточная компенсация за такой размен. Оценю на 2 с минусом.
Трейд Джексона и 1 пика 2-го раунда на Пламли, думаю, это ОК. Хотелось других центров, не похожих на Зубаца и желательно помоложе. Ну, хотя бы теперь перебор фолов Зубаца в матчах, где нужен полноразмерный центр, не будет большой проблемой. Джексон плох в этом сезоне, но была небольшая надежда на воскрешение в ПО. Думаю, 3 можно поставить за этот трейд.
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banderos
Прикольные бигмены в Лак собрались. Есть такое слово в русском языке - увалень.
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maryat
Ответ Drinkinss
да их обоих надо на лавку сажать, что против дончича, что против карри
Нет, паруса будут играть в две башни, две дырявые башни
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Дмитрий Сологубов
Горела хата, гори сарай!
Офис клипарей решил поджечь к концу дедлайна.
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Ванька
Ответ Ванька
Ну Пламли это типа Бэна Симмонса, хакать будут в ПО. Реджи мог хотя бы разыгрывать и растягивать с неплохим броском, и на его место хотят Расса?
А, к ним же Хайленд пришел.
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maryat
Ответ ArizonaCactus
Это ведь сарказм? Я правильно понял?
Сарказм со стороны офиса Клипперс ☝️
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Ванька
Ну Пламли это типа Бэна Симмонса, хакать будут в ПО. Реджи мог хотя бы разыгрывать и растягивать с неплохим броском, и на его место хотят Расса?
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Drinkinss
Ответ maryat
Зубац+Пламли, не ну теперь у них на позиции центра полный порядок, Дончич будет веселиться по полной
да их обоих надо на лавку сажать, что против дончича, что против карри
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Drinkinss
а кто у них поинт гард теперь? под вестбрука чтоли готовят место? тогда им совсем труба
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софочка
Ответ udod
Кавай, Жорж, Моррис, Батюм, Ковингтон, Гордон, Пламли - клуб "кому за 30" ждёт приезда Рассела Уэстбрука
То ли дело был Джексон вместо Пламли, которому ровно столько же, сколько и Мейсону, а именно 32
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Fungus_Amongus
А вообще, Клипперс нужен атлетичный бигмен, который нормально врывается под кольцо, на которого можно аллей-уп навесить. Это главная проблема Зубаца, он слишком медлительный для такой игры. Из-за отсутствия такой угрозы атака часто встает. И Пламли нифига эту проблему не решает.
Нормально, нужен центровой на подмену Зубацу, чтоб он не поломался. У Пламли контракт до конца сезона, как замена по ходу сезона сгодится, а в плей-офф у них обоих будет не так уж много времени.
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ArizonaCactus
Ответ maryat
Зубац+Пламли, не ну теперь у них на позиции центра полный порядок, Дончич будет веселиться по полной
Это ведь сарказм? Я правильно понял?
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Тосканский Дьявол
Зрада какая-то
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Теннисный абсолют
Обмен ради обмена
Зубац и то сильней.
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Fungus_Amongus
А вообще, Клипперс нужен атлетичный бигмен, который нормально врывается под кольцо, на которого можно аллей-уп навесить. Это главная проблема Зубаца, он слишком медлительный для такой игры. Из-за отсутствия такой угрозы атака часто встает. И Пламли нифига эту проблему не решает.
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armageddon123456
Ответ udod
Кавай, Жорж, Моррис, Батюм, Ковингтон, Гордон, Пламли - клуб "кому за 30" ждёт приезда Рассела Уэстбрука
В прошлом году Лос-Анжелес Пенсионерс были в другом клубе, в этом году сменили команду
+4
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Rick Sorkin
Ответ Данил Ильинский
Зачем бестолковый бамба клиперс? У них уже хайланд есть
Он защитник
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Consistency
С этим дедлайном совсем от новостной ленты отвлекся, не читал, но видел трейды ЛАЛ и ЛАК, подскажите, в либеральном Лос-Анджелесе теперь еще и героин легализовали?
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-2
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udod
Кавай, Жорж, Моррис, Батюм, Ковингтон, Гордон, Пламли - клуб "кому за 30" ждёт приезда Рассела Уэстбрука
+24
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+24
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pulyalke
расс? ну выглядит очень круто
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Light Yagami
Шило на мыло.
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Arenas_betboys.ru
Когда братья Пламли говорили, что они поиграют во всех командах лиги, братья Лопесы только смеялись...
Прошло время.
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Марсель Объелся
Хорнетс красавцы! Даже пик не дали. Умеют же иногда
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Данил Ильинский
Ответ Fungus_Amongus
Уж лучше бы Бамбу выменяли, молодой, треха какая-никакая, рост, вингспанище, стоил всего 1 пик 2-го раунда. Но вроде не так плох Пламли в этом сезоне. Еще один Зубац, только постарее.
Зачем бестолковый бамба клиперс? У них уже хайланд есть
+1
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Кирилл
Ответ razval
Сам спросил, сам ответил )))) молодец )
Ну все равно: в современных реалиях иметь двух центровых без броска и на которых будут размениваться маленькие игроки - это очень такое себе.
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