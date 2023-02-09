Реджи Джексон – в «Шарлотт». Мэйсон Пламли – в «Клипперс»

« » договорились об обмене разыгрывающего (32 года, 188 см) в « ».

Взамен «Клипперс» получат от «Хорнетс» опытного центрового (32 года, 211 см).

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи, Пламли – 12,2 очка, 9,6 подбора и 3,7 передачи.

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! «Лейкерс» обменяли Уэстбрука! На переходы в НБА остается полчаса