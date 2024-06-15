Яннис Папапетру пропустит отбор на Олимпиаду

Яннис Папапетру не поможет сборной Греции в отборочном олимпийском турнире.

Как сообщают греческие СМИ, форвард « » хочет восстановиться после операции на колене, перенесенной в этом сезоне.

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис решил заменить форвардом Лефтерисом Манцукасом, который также выступает за «Пао».

Ранее сообщалось, что Никос Ронгавопулос также не сыграет за сборную в отборе на Олимпиаде. Форвард «Басконии» объяснил решение усталостью после сложного клубного сезона.