Яннис Папапетру пропустит отбор на Олимпиаду

Теги Вассилис Спанулис Панатинаикос сборная Греции Яннис Папапетру Лефтерис Мандзукас Баскетбол

Яннис Папапетру не поможет сборной Греции в отборочном олимпийском турнире.

Как сообщают греческие СМИ, форвард «Панатинаикоса» хочет восстановиться после операции на колене, перенесенной в этом сезоне.

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис решил заменить Папапетру форвардом Лефтерисом Манцукасом, который также выступает за «Пао».

Ранее сообщалось, что Никос Ронгавопулос также не сыграет за сборную в отборе на Олимпиаде. Форвард «Басконии» объяснил решение усталостью после сложного клубного сезона.

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