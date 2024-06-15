Яннис Папапетру пропустит отбор на Олимпиаду
Яннис Папапетру не поможет сборной Греции в отборочном олимпийском турнире.
Как сообщают греческие СМИ, форвард «Панатинаикоса» хочет восстановиться после операции на колене, перенесенной в этом сезоне.
Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис решил заменить Папапетру форвардом Лефтерисом Манцукасом, который также выступает за «Пао».
Ранее сообщалось, что Никос Ронгавопулос также не сыграет за сборную в отборе на Олимпиаде. Форвард «Басконии» объяснил решение усталостью после сложного клубного сезона.