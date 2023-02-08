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Кайри обменяли, кто следующий – Пол, Уэстбрук, Лаури, Сиакам? Или даже Дюрэнт? Трансферное окно НБА закрывается

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Онлайн дедлайна НБА.

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«Мемфис»! Пожалуй, первый действительно серьезный претендент на действительно серьезного игрока - Ануноби.

Не только Тайбулл может уйти из «Филы», но и Коркмаз, который по примеру Кайри просит обмен. Коркмаза и Спрингера планируют сливать ради экономии на налоге на роскошь, если не пригодятся в ценном обмене.

«Сиксерз» явно нацеливаются на Вандербилта из «Юты», еще в списке возвращение блудного сына Ноэла и очередный раунд переговоров по Эрику Гордону.

«Милуоки» никак не договорится об обмене Краудера (ну «Бакс» нужен кто-то с прической, как у оленя на логотипе), уже полгода договариваются.

Кроме Джея, думают о Роузе, Тайбулле, Бартоне, Бояне. Мало драфтпиков для таких целей. За Эрика Гордона предлагали 4, но все - второго раунда. Могут обменять Грэйсона Аллена и даже Миддлтона!

А Ибаку планируют обменять - если не получится сбагрить его тому, кому он нужен (кому он нужен?), то наверняка скинут на выкуп контракта в какие-нибудь «Сперс».

Интересны Тэйт и Ноэл и лидеру Запада «Денверу». А вместе с ними - Наз Рид и Торин Принс, Реддиш и Дуарте, Теренс Мэнн и Карузо.

«Наггетс» чувствуют, что у них есть шанс, ищут усиление. С молодыми ради такого легко расстанутся: Зик Ннаджи, Боунз Хайленд. Второй так вообще по всем слухам уже собрал вещички и стоит на выход - тренеры разочарованы поведением запасного защитника на паркете и в раздевалке.

Ну что ж, пока нет новостей, пробежимся по всем слухам? О каждой команде, в порядке убывания в турнирной таблице.

«Бостон» заинтересован в Джейшоне Тэйте и в больших: Олинике, Ноэле. Переход Пелтля, о котором говорят со старта сезона, маловероятен.

Может уйти в дедлайн Грант Уильямс с истекающим контрактом, могут попытаться скинуть контракт Галлинари. Притчард недоволен ролью.

Не умирает слух об обмене Брауна на Дюрэнта.

Вчера, кстати, случилось два обмена. Оба - скромные, оба направлены на слив ненужного контракта в команду на выкуп, но оба как будто бы предвещают дальнейшее развитие событий.

Во-первых, «Майами» переправил Деуэйна Дедмона в «Сан-Антонио», доплатив пиком второго раунда. «Сперс» перечислили на счет «Хит» 110 тысяч долларов - минимальный актив, который нужно отдать в обмене. Платежка САС значительно ниже пола зарплат, для них это просто бесплатное приобретение пика второго раунда-2028.

А вот «Майами» не стал бы просто так отдавать за два дня до дедлайна истекающий (негарантированный на 2023/24) 4-миллионный контракт, который мог бы пригодиться для выравнивания обмена. Видимо, тут уже намечен следующий ход - этим обменом «Хит»:

а) освобождают место в заявке, теперь у них свободны два слота, и они могут разменять одного игрока (Лаури?) на троих;

б) освобождают пространство до налоговой черты. «Хит» нет смысла залезать в налог в этом сезоне, а они были на грани - теперь же могут получить в следующем обмене почти на 5 млн больше, чем отдадут.

Второй обмен: Кесслер Эдвардс из «Нетс» в «Сакраменто». Тоже на условную компенсацию. У «Кингз» было место в заявке, они получают молодого игрока с опцией команды на следующий сезон в контракте, будет полгода на пробы Кесслера; не пройдет - отчислят. «Бруклин» экономит около 5 млн налога на роскошь этим ходом. Точнее, налога-то они экономят больше, но вместе с Эдвардсом они отправили еще и 2,5 млн наличными, чистая выгода будет около 5.

А Эдвардс, кстати, имел право заблокировать этот переход (он продлевался со старой командой на 1+1 прошлым летом, такие игроки автоматически получают на год право вето), но не стал. Сейчас все хотят в «Сакраменто» 😏

Дюрэнта могут обменять?

А вот слух действительно в духе дедлайна - что Дюрэнт совсем не точно доиграет этот сезон в «Нетс». Ранее были сообщения о том, что «Бруклин» не отвечает на звонки заинтересованных, а если отвечает - то бросает трубку, и вообще уже все 29 команд получили депеши от «Нетс» о неприкасаемости Кей-Ди.

И все же шанс на то, что мегаобмен состоится, жив. По крайней мере, так считает Брайан Уиндхорст с ESPN.

Размахивал ли Уиндхорст пальцами во время записи подкаста и было ли у него при этом загадочное выражение лица, когда он говорил о возможности обмена Кевина, не сообщается.

У нас даже есть первый твит дня от инсайдера всея баскетбола Эдриана Воджнаровски с ESPN. Правда, к обменом он не (?) имеет отношения: Водж сообщает, что Расселл Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм поругались во время матча с рекордом Леброна (не отпускает это событие, хоть ты тресни).

Потом, впрочем, помирились.

Вряд ли это хоть как-то намекает на новые повороты в сюжете о возможном расставании ЛАЛ с Уэстбруком. У него все так же гигантский контракт, у «Лейкерс» все так же нет очевидных целей для обмена истекающих 47 млн Расселла с драфтпиками в довесок.

Онлайн последнего дня обменов в НБА

День имени Леброна закончился - начинается день имени дедлайна!

На Sports.ru стартует традиционный онлайн последнего дня обменов в НБА. Окно переходов закроется в четверг 9 февраля в 23:00 мск (15:00 по Нью-Йорку), а до того мы с вами больше суток будем следить за самыми свежими слухами. И (если нас, конечно, не подведут менеджеры лиги) за неожиданными и яркими обменами.

Текущие платежные ведомости всех 30 клубов НБА: как обычно, по ссылке.

9 комментариев

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Sonder
Нам бы обменчик - пусть маленький, пусть самый малюсенький обменчик на свете, платежку расчистят - и нам станет чуть потеплее, полегче. А этот обменчик заметят - и проведут еще обмен, но уже побольше, может быть, ролевиков куда отправят за пики первого раунда. А потом еще обмен, но уже большой, ОллСтара - и все, уже узнавание, уже успех и люди берут автограф у тебя, и печатают тебя на обложках, и зовут в телевизор на коньках кататься, и отдыхать за границу, и спать с моделью, и ездить в с шофером. Вот, что такое НА ДЕЖ ДА

мне так нравится эта паста, сори чо дублирую
+1
0
+1
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kaissa
Ответ Роман Сприкут
Уже не нужно! Новые онлайны обновляются автоматически.
Чтобы обновить комменты - все равно F5 нужно жать.)))
+1
0
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XobXob
Ответ farp
Ну в принципе озерные эпохи Леброна достигли все возможные цели - можно и взрывать)) Чё уж там.
Обмен Леброна и ЭД?)))
0
0
0
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farp
Ну в принципе озерные эпохи Леброна достигли все возможные цели - можно и взрывать)) Чё уж там.
+1
-1
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Александр Романов
Поехали !
+2
0
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kaissa
Пошла жара! Благодарность авторам...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Сприкут
Автор
Ответ twthrme
f5
Уже не нужно! Новые онлайны обновляются автоматически.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LilAnswer
Спасибо, что продолжаете каждый год вести онлайн дедлайна. Всегда интересно читать.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
twthrme
f5
+3
0
+3
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