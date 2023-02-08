Кайри обменяли, кто следующий – Пол, Уэстбрук, Лаури, Сиакам? Или даже Дюрэнт? Трансферное окно НБА закрывается
Онлайн дедлайна НБА.
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«Мемфис»! Пожалуй, первый действительно серьезный претендент на действительно серьезного игрока - Ануноби.
Не только Тайбулл может уйти из «Филы», но и Коркмаз, который по примеру Кайри просит обмен. Коркмаза и Спрингера планируют сливать ради экономии на налоге на роскошь, если не пригодятся в ценном обмене.
«Сиксерз» явно нацеливаются на Вандербилта из «Юты», еще в списке возвращение блудного сына Ноэла и очередный раунд переговоров по Эрику Гордону.
«Милуоки» никак не договорится об обмене Краудера (ну «Бакс» нужен кто-то с прической, как у оленя на логотипе), уже полгода договариваются.
Кроме Джея, думают о Роузе, Тайбулле, Бартоне, Бояне. Мало драфтпиков для таких целей. За Эрика Гордона предлагали 4, но все - второго раунда. Могут обменять Грэйсона Аллена и даже Миддлтона!
А Ибаку планируют обменять - если не получится сбагрить его тому, кому он нужен (кому он нужен?), то наверняка скинут на выкуп контракта в какие-нибудь «Сперс».
Интересны Тэйт и Ноэл и лидеру Запада «Денверу». А вместе с ними - Наз Рид и Торин Принс, Реддиш и Дуарте, Теренс Мэнн и Карузо.
«Наггетс» чувствуют, что у них есть шанс, ищут усиление. С молодыми ради такого легко расстанутся: Зик Ннаджи, Боунз Хайленд. Второй так вообще по всем слухам уже собрал вещички и стоит на выход - тренеры разочарованы поведением запасного защитника на паркете и в раздевалке.
Ну что ж, пока нет новостей, пробежимся по всем слухам? О каждой команде, в порядке убывания в турнирной таблице.
«Бостон» заинтересован в Джейшоне Тэйте и в больших: Олинике, Ноэле. Переход Пелтля, о котором говорят со старта сезона, маловероятен.
Может уйти в дедлайн Грант Уильямс с истекающим контрактом, могут попытаться скинуть контракт Галлинари. Притчард недоволен ролью.
Не умирает слух об обмене Брауна на Дюрэнта.
Вчера, кстати, случилось два обмена. Оба - скромные, оба направлены на слив ненужного контракта в команду на выкуп, но оба как будто бы предвещают дальнейшее развитие событий.
Во-первых, «Майами» переправил Деуэйна Дедмона в «Сан-Антонио», доплатив пиком второго раунда. «Сперс» перечислили на счет «Хит» 110 тысяч долларов - минимальный актив, который нужно отдать в обмене. Платежка САС значительно ниже пола зарплат, для них это просто бесплатное приобретение пика второго раунда-2028.
А вот «Майами» не стал бы просто так отдавать за два дня до дедлайна истекающий (негарантированный на 2023/24) 4-миллионный контракт, который мог бы пригодиться для выравнивания обмена. Видимо, тут уже намечен следующий ход - этим обменом «Хит»:
а) освобождают место в заявке, теперь у них свободны два слота, и они могут разменять одного игрока (Лаури?) на троих;
б) освобождают пространство до налоговой черты. «Хит» нет смысла залезать в налог в этом сезоне, а они были на грани - теперь же могут получить в следующем обмене почти на 5 млн больше, чем отдадут.
Второй обмен: Кесслер Эдвардс из «Нетс» в «Сакраменто». Тоже на условную компенсацию. У «Кингз» было место в заявке, они получают молодого игрока с опцией команды на следующий сезон в контракте, будет полгода на пробы Кесслера; не пройдет - отчислят. «Бруклин» экономит около 5 млн налога на роскошь этим ходом. Точнее, налога-то они экономят больше, но вместе с Эдвардсом они отправили еще и 2,5 млн наличными, чистая выгода будет около 5.
А Эдвардс, кстати, имел право заблокировать этот переход (он продлевался со старой командой на 1+1 прошлым летом, такие игроки автоматически получают на год право вето), но не стал. Сейчас все хотят в «Сакраменто» 😏
Дюрэнта могут обменять?
А вот слух действительно в духе дедлайна - что Дюрэнт совсем не точно доиграет этот сезон в «Нетс». Ранее были сообщения о том, что «Бруклин» не отвечает на звонки заинтересованных, а если отвечает - то бросает трубку, и вообще уже все 29 команд получили депеши от «Нетс» о неприкасаемости Кей-Ди.
И все же шанс на то, что мегаобмен состоится, жив. По крайней мере, так считает Брайан Уиндхорст с ESPN.
Размахивал ли Уиндхорст пальцами во время записи подкаста и было ли у него при этом загадочное выражение лица, когда он говорил о возможности обмена Кевина, не сообщается.
У нас даже есть первый твит дня от инсайдера всея баскетбола Эдриана Воджнаровски с ESPN. Правда, к обменом он не (?) имеет отношения: Водж сообщает, что Расселл Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм поругались во время матча с рекордом Леброна (не отпускает это событие, хоть ты тресни).
Потом, впрочем, помирились.
Вряд ли это хоть как-то намекает на новые повороты в сюжете о возможном расставании ЛАЛ с Уэстбруком. У него все так же гигантский контракт, у «Лейкерс» все так же нет очевидных целей для обмена истекающих 47 млн Расселла с драфтпиками в довесок.
Онлайн последнего дня обменов в НБА
День имени Леброна закончился - начинается день имени дедлайна!
На Sports.ru стартует традиционный онлайн последнего дня обменов в НБА. Окно переходов закроется в четверг 9 февраля в 23:00 мск (15:00 по Нью-Йорку), а до того мы с вами больше суток будем следить за самыми свежими слухами. И (если нас, конечно, не подведут менеджеры лиги) за неожиданными и яркими обменами.
Текущие платежные ведомости всех 30 клубов НБА: как обычно, по ссылке.
мне так нравится эта паста, сори чо дублирую