Кайри обменяли, кто следующий – Пол, Уэстбрук, Лаури, Сиакам? Или даже Дюрэнт? Трансферное окно НБА закрывается

Вчера, кстати, случилось два обмена. Оба - скромные, оба направлены на слив ненужного контракта в команду на выкуп, но оба как будто бы предвещают дальнейшее развитие событий.

Во-первых, «Майами» переправил Деуэйна Дедмона в «Сан-Антонио», доплатив пиком второго раунда . «Сперс» перечислили на счет «Хит» 110 тысяч долларов - минимальный актив, который нужно отдать в обмене. Платежка САС значительно ниже пола зарплат, для них это просто бесплатное приобретение пика второго раунда-2028.

А вот «Майами» не стал бы просто так отдавать за два дня до дедлайна истекающий (негарантированный на 2023/24) 4-миллионный контракт, который мог бы пригодиться для выравнивания обмена. Видимо, тут уже намечен следующий ход - этим обменом «Хит»:

а) освобождают место в заявке, теперь у них свободны два слота, и они могут разменять одного игрока (Лаури?) на троих;

б) освобождают пространство до налоговой черты. «Хит» нет смысла залезать в налог в этом сезоне, а они были на грани - теперь же могут получить в следующем обмене почти на 5 млн больше, чем отдадут.

Второй обмен: Кесслер Эдвардс из «Нетс» в «Сакраменто» . Тоже на условную компенсацию. У «Кингз» было место в заявке, они получают молодого игрока с опцией команды на следующий сезон в контракте, будет полгода на пробы Кесслера; не пройдет - отчислят. «Бруклин» экономит около 5 млн налога на роскошь этим ходом. Точнее, налога-то они экономят больше, но вместе с Эдвардсом они отправили еще и 2,5 млн наличными, чистая выгода будет около 5.

А Эдвардс, кстати, имел право заблокировать этот переход (он продлевался со старой командой на 1+1 прошлым летом, такие игроки автоматически получают на год право вето), но не стал. Сейчас все хотят в «Сакраменто» 😏