Итоги лютейшего дедлайна в НБА: «Бруклин» разваливается, «Лейкерс» дают Леброну шанс, «Голден Стэйт» признает ошибки

Каждый год болельщики ждут дедлайна на обмены с нетерпением. Иногда ожидания оправдываются, и на выходе нас встречает богатый обменами период, а иногда все заканчивается ничем. Вот на этот раз был явно не второй случай.

Перестройка, создание нового контендера, плюс-минус полная замена всех ролевых игроков ротации, возвращение игрока чемпионского костяка, Кайри Ирвинг – команды развлекались каждая на свой вкус.

Конец эпохи в «Бруклине»

Обмен #1:

«Даллас» получает Ирвинга и Морриса

«Бруклин» получает Динуидди, Финни-Смита, пик 1 раунда и два пика 2 раунда

Обмен #2

«Финикс» получает Дюрэнта и Уоррена

«Бруклин» получает Бриджеса, Джонсона, Краудера, четыре пика 1 раунда и одно право обмена пиками

Обмен # 3

«Бруклин» получает три пика 2 раунда

«Индиана» получает два пика 2 раунда и Джордана Нвору

«Милуоки» получает Джея Краудера

Несколько лет назад Ирвинг и Дюрэнт надумали объединиться ради больших побед под своим собственным флагом с косой и шалфеем. Тогда же «Бруклин» решил, что их плановая и терпеливая перестройка подошла к новому этапу и команда готова получить ускорение в виде звездного таланта. Закончилось безрезультатно: одна выигранная серия плей-офф, куча скандалов, запросы обмена, требования уволить тренера/менеджера (а лучше – обоих), боязнь иголок и никаких обещанных «страшных времен».

Этим летом казалось, что все уже грохнулось, и вот сейчас всех продадут, но не срослось. Больше того, «Бруклин» даже набрал ход и залез в верхнюю половину Востока, что выглядело как невероятное преображение. Но сказка не затянулась: Дюрэнт получает травму, а Кайри предлагают контракт, где часть зарплаты прописана бонусами, и он так на это обижается, что просит обмена (снова) и говорит, что теперь с «Бруклином» вообще никакой контракт не подпишет (мы уже слышали похожий бред, а потом оказывалось, что из предложений у него только минималка от «Лейкерс», и он как миленький взял опцию).

Точной информации о том, собирался ли Ирвинг доигрывать сезон, если бы его не обменяли, так и нет, свидетельства есть разные, но теперь все это нельзя проверить. И для «Нетс» его обмен тогда имел мало смысла: вы много не получите, скорее всего станете слабее и просто понизите шансы команды с Дюрэнтом, который до повреждения играл на уровне MVP. Разве что... вы планируете и самого КейДи двинуть из команды, потому что не верите, что все это дело может быть успешным.

В итоге так и получилось.

Сначала «Нетс» меняют Ирвинга на истекающем на ДФС, Динуидди и пик, что выглядит как хороший бизнес.

А потом отдают Дюрэнта за Бриджеса, Джонсона, Краудера, 4 пика и обмен пиками (Краудера позже отдали в «Бакс» за 2 второраундных пика). На фоне компенсации за Гобера выглядит не очень. Но, во-первых, одна очень плохая сделка вряд ли должна служить примером (давайте просто порадуемся за Эйнджа). Скорее наоборот: провал обмена Гобера должен был сделать команды осторожнее. Во-вторых, 4 пика и хорошие игроки – это что-то вроде обменной максималки: в большинстве случаев ты просто теоретически не можешь получить больше (если не торгуешь с «Тандер», «Ютой» или «Пеликанс»).

И теперь «Нетс» перезагружаются. Конечно, печально, что собственных пиков у них снова нет (скорее всего, будет в этом году, но он уже вряд ли будет высоким, «Нетс», на секундочку, все еще могут в плей-офф залезть).

Это проблема.

Сейчас популярна теория, что какая-нибудь команда может выменять звезду, а, если что-то пойдет не так, то можно будет через годик обменять ее дальше, получив назад большую часть пиков. Вроде как беспроигрышная аренда. Но сложность в том, что, уходя в перестройку, ты в первую очередь надеешься именно на свои пики, которые точно должны быть высокими, а не на пики команды, в которую ты только что отправил звезду.

В 2024-м своего пика у «Нетс» нет. В 2025-м они получат худший из пиков «Нетс», «Оклахомы» и «Рокетс», и пик «Тандер» может быть не слишком высоким. В 2026-м пика снова нет. В 2027-м «Рокетс» имеют право обменяться пиками с «Нетс», кто знает, как пойдет перестройка «Хьюстона», может, вот там «Бруклину» и удастся взять нормальный пик в топ-10. Но да, перестраиваться через драфт/молодежь, почти никогда не выбирая в лотерее – такое себе занятие.

Ну, «Нетс» в курсе. Это долго, сложно, и не факт, что итоговый продукт будет достаточно амбициозен.

Зато есть 5 чужих пиков и неограниченное количество выборов во втором раунде только от этих сделок. Плюс пик от сделки Хардена. Есть О’Нил, Динуидди, Бриджес, Клакстон и Финни-Смит – все игроки на хороших контрактах с положительной ценностью. А еще есть Симмонс, на которого, может, кто и позарится, а если нет – менять его не к спеху. Тут есть интересные активы, это упрощает работу для перестройки через обмены. Сиакам, Бил, Лавин – люди, которые уже доступны, и кто знает, какие звезды будут искать новую команду летом. Да, это не звезды уровня Дюрэнта, так и ролевики у «Бруклина» теперь будут заметно выше классом. Или кто знает, может, удастся выменять назад и собственный пик: «Хьюстон» вон вроде претендует на Бриджеса.

В общем, «Бруклин» начинает заново. Наверное, их опыт кого-то чему-то должен научить, но, когда в следующий раз 2 звезды захотят объединиться в одной команде, вряд ли кто-то откажется. Возможно, хоть эпоха баскетбольного куколдизма останется в прошлом, и клубы не будут позволять звездам настолько откровенно вертеть всю команду в своих интересах.

«Финикс» перезаряжает чемпионские амбиции

«Финикс» получает Дюрэнта и Уоррена

«Бруклин» получает Бриджеса, Джонсона, Краудера, четыре пика 1 раунда и одно право обмена пиками

Конец эпохи в «Нетс» может быть главным итогом дедлайна в исторической перспективе, но наиболее важным для текущего сезона, конечно, стал переход Дюрэнта в «Санс».

После выхода «Финикса» в финал казалось, что они на верной траектории, и дальше будет только лучше. Но регресс Пола, непонятки с Эйтоном, капризы Краудера, травмы и Лука Дончич внесли коррективы. Перед этим сезоном верить в «Финикс» как в главного фаворита Запада было тяжеловато. А когда по ходу сезона мы увидели очередной этап старения СиПи, все стало выглядеть совсем нехорошо.

Тут нет второй звезды, а атака недееспособна без Букера. Плюс оставались вопросы о том, как далеко можно зайти, если твоя главная звезда – Девин Букер. Он всем хорош и продолжает прибавлять, но велики ли шансы, что он будет лучшим игроком в серии на Западе? Карри, Йокич и Дончич выглядят баскетболистами другого класса.

Теперь же все эти вопросы порешались. Тут появляется еще одна звезда, игрок, который в любой серии может быть лучшим и на равных бороться с любым в НБА. Букер и Дюрэнт, вероятно, лучший дуэт НБА, звездная мощь, которая раньше казалась уязвимым местом «Финикса», становится их сильной стороной.

Теперь, правда, возникают вопросы по качеству глубины. Только они, на самом деле, не новые. Если посмотреть на обмен, то «Финикс» обменял Бриджеса на Дюрэнта (просадки не заметно) и Джонсона на Уоррена (просадка не выглядит критичной), Краудер же тут не играл, и «Финикс» в этом плане ничего не потерял. То есть глубина на крыльях не блестящая, придется закладываться на минуты для Крэйга, Ли и Шэмета с Окоги (не всех сразу, конечно), но так было и раньше. Теперь хотя бы другие проблемы решили. И с этим составом «Санс» становятся фаворитами Запада.

Единственное, что смущает – состав стал намного старше, потеряны 2 важных молодых игрока. Кроме все еще не старого Букера, из молодежи только Эйтон, который вообще не факт, что рад здесь быть. Даже не беря во внимание Пола, чья роль теперь не так велика (и вообще, надолго ли он тут?), это дает не самое широкое временное окно. Зато это чемпионское окно.

Позже «Финикс» обменял Шарича с пиком 2-го раунда на Бэйзли, что имеет больше общего с экономией (порядка 5М разницы в зарплате), чем с баскетболом. Хотя Шарич в последнее время был заметной частью ротации, и экономия эта может выйти боком.

«Даллас» делает что-то, что выглядит как истерика

«Даллас» получает Ирвинга и Морриса

«Бруклин» получает Динуидди, Финни-Смита, пик 1 раунда и два пика 2 раунда

Окей, все мы слышали разговоры о том, что Дончичу нужна помощь. Он делает слишком много, ему приходится играть вторые половины без передышек, чтобы у «Далласа» был шанс (а в матчах, где он не играл, до недавнего времени у «Далласа» было 7 поражений из 7 возможных), в общем, дайте товарищу нормального партнера.

И это справедливо. Тут была нужна вторая звезда, которой ни Порзи, ни Вуд, ни Динуидди не стали (а Брансон мог бы стать, но его упустили, что только добавляло перца всей ситуации).

Больше того, с баскетбольной точки зрения Ирвинг – идеальный кандидат на роль такой второй звезды. Может играть без мяча, может спокойно стоять, пока Лука творит, а потом накидать очков 15 подряд, поможет продержаться, пока Дончич сидит, и он точно звезда в плане таланта.

Проблемы начинаются, когда мы смотрим на ситуацию с других точек зрения.

Допустим, Дончичу действительно нужна помощь. Но он не сбежит из «Далласа» в этом или следующем сезоне. У вас есть время. А значит, есть выбор. Команды, у которых есть время и выбор не должны цепляться за Ирвинга, Ирвинг – это для «Лейкерс». Вы же берете абсолютно непредсказуемого типа и надеетесь, что он удержит Луку в «Далласе». Да он вообще может свалить летом. Или затребовать супермаксималку, и тогда вы теряете всю гибкость, вы оказываетесь в ловушке с ним.

Велики шансы, что в ближайшие год-два на рынке появился бы более достойный кандидат, и тогда вряд ли «Далласу» стоило бороться за Ирвинга. Да, другая звезда будет стоить дороже, чем Кайри и выводок его тараканов на истекающем. Но у «Далласа» уже летом, скорее всего, появилась бы пара лишних, доступных для обмена пиков. Им было бы что предложить.

Велики шансы, что у «Далласа» была одна пуля, и они промазали. Дальше Ирвинг может продлеваться или сваливать, но у «Далласа» будет на пик и Финни-Смита меньше, чем могло бы быть, это и им помешает получить того, кто им действительно нужен.

К слову да, Ирвинг – несомненный апгрейд по сравнению с Динуидди, но потеря Финни-Смита для этой команды будет очень болезненной. Я даже не уверен, что они стали сильнее, если смотреть на эту конструкцию через призму плей-офф. ДФС был слишком важен для их маленькой пятерки и защиты, с просадкой Буллока и постоянными травмами Клебера никакого прогресса Грина не хватит, чтобы это перекрыть.

«Милуоки» удачно зашел

«Бруклин» получает два пика 2 раунда

«Индиана получает три пика 2 раунда, Ибаку, Хилла и Джордана Нвору

«Милуоки» получает Джея Краудера

У «оленей» в этом сезоне явные проблемы с атакой, потому что Миддлтон постоянно травмирован (а когда не травмирован, не совсем похож на себя). И без него конструкция в позиционке не работает, он критически важен, чтобы раскрыть Янниса-роллмена (Дрю не справляется явно). Без здорового Миддлтона этой команде будет тяжело бороться с элитой Востока.

Но у «Бакс» есть и еще одна проблема, которая на этом фоне оказывается забытой. Потому что, когда Яннис уходит на «пятерку» и кто-то должен встать на место «четвертого» с броском и защитой, вариантов там просто нет. В чемпионском сезоне таким человеком был Такер. Но в нынешнем ростере подходящего человека просто не было. Все то ли слишком мелкие, то ли слишком дырявые в защите. Краудер же – теоретически идеальный игрок на эту позицию и эту роль. И любое количество пиков второго раунда не должно смущать, когда речь о потенциально ключевом исполнителе.

Понятно, что Джей не тот, что раньше, но от него и не будут требовать опекать Янниса, достаточно не быть дырой и попадать. Понятно, что он не играл с прошлогоднего плей-офф, но черт, при других обстоятельствах он бы не был доступен за такую цену. Из доступного «Бакс», вероятно, выбрали лучший вариант (не такой хороший, как не отпускать Такера в свое время, но все же).

«Лейкерс» делают вид, что дают Леброну шанс

Обмен #1

«Лейкерс» получают Расселла, Бизли и Вандербилта

«Юта» получает Уэстбрука, Тоскано, Джонса и пик 1 раунда

«Миннесота» получает Конли, Александра-Уокера и три пика 2 раунда

Обмен #2

«Лейкерс» получают Дейвона Рида и три пика 2 раунда

«Денвер» получает Томаса Брайанта

Обмен #3

«Лейкерс» получают Бамбу

«Мэджик» получают Пэта Беверли, пик 2 раунда и мешочек золота

Обмен #4 (старый)

«Лейкерс» получают Хачимуру

«Вашингтон» получает Нанна и три пика 2 раунда

Сделка по Уэстбруку напрашивалась давно. Уэстбрук в «Лейкерс» не мог сработать и не сработал.

При этом надо сказать, что в этом сезоне он как будто перестал бесить людей. Вначале многие костерили его за каждый косяк (коих было не счесть) и призывали перестать уже бросать мяч. Но там все было настолько плохо, что со временем он как будто превратился в мученика, жертву, от которого уже ничего не ждут и за которого радуются, когда у него что-то получается. Он стал любимцем публики, когда перешел на роль «шестого».

При этом уровень игры оставался мертвым, пусть и чуть менее мертвым. Получить за 40+М мертвых денег и пик трех игроков основной ротации – разумных ход и нормальный бизнес. То есть реально все трое новобранцев «Лейкерс» могут попасть в их стартовый состав, при том, что по факту отдали за них игрока скамейки.

Расселл – талантливый боллхэндлер с нормальным броском, он отлично дополнит и Леброна, и Дэвиса. И вот как раз на минутах, где одна из звезд отдыхает, Расселл должен помочь второй звезде продержаться. В защите – дыра, но не то чтобы можно быть сильно хуже Уэстбрука.

Бизли – классный продвинутый шутер. «Лейкерс» часто всплывали в слухах по поводу Хилда, Бизли – это откуда-то с той стороны. Им нужен человек, который будет давать дополнительное пространство, двигаясь без мяча и стягивая повышенное внимание защиты на дуге. У него 1,1 очка на бросках, когда он открывает под получение на заслоне.

И Вандербилт – пахарь на месте крупного форварда, который явно сильнее Тоскано.

Вдобавок Брайанта, потерявшего роль с возвращением Дэвиса, обменяли на три пика, одним из которых нагрузили Беверли, чтобы получить Бамбу. Насчет уровня Мо есть вопросы, но по формату он – рим-протектор с трешкой, что в тему и дает прикольную вариативность.

К слову, контракты по большей части получены хорошие: у Бизли опция команды, Вандербилт получает копейки, следующий год Бамбы не гарантирован. ДиЛо – истекающий с полными правами Берда. С этим, по идее, должно быть удобно работать, если им понадобится место под потолком, они все еще могут его получить, но еще у них есть игроки.

Итоговый состав «Лейкерс» гораздо больше похож на настоящую баскетбольную команду. И теперь они восьмые в списке фаворитов Запада по букмекерским котировкам.

«Лейкерс» все еще недостаточно хороши для борьбы за титул, но точно стали сильнее. При этом есть основания полагать, что полученные активы ценнее отданных. С точки зрения чемпионских амбиций эти сделки могут выглядеть как вредные полумеры, но одним большим обменом эту команду не починишь. Тут нужно последовательное принятие правильных решений, и этим «Лейкерс» и занимаются.

«Миннесота» избавляется от Расселла

«Лейкерс» получают Расселла, Бизли и Вандербилта

«Юта» получает Уэстбрука, Тоскано, Джонса и пик 1 раунда

«Миннесота» получает Конли, Александера-Уокера и три пика 2 раунда

У ДиАнджелло и команды уже давно не все гладко. Там явные расхождения с точки зрения взаимопонимания и химии. И летом этот Расселл становится свободным агентом, понятно, что продлевать его «Вулвз» не собираются, а значит, нужно было менять, чтобы не потерять актив.

Обмен получился не самым веселым. Конли, который на данном этапе явно слабее как игрок, и какие-то символические активы. Но вряд ли за Расселла на истекающем можно было получить сильно больше. А так «Вулвз» получают игрока, который на контракте еще и на следующий сезон. У них ведь забита платежка, им нельзя просто терять игроков на соглашениях, потому что этих игроков потом ничем не заменишь: баскетболист сваливает, а ты все еще над потолком и не можешь никого подписать на его место.

Так что сам Конли им, может, и не слишком нужен (хотя кто-то должен доиграть сезон на «единице»), но его контракт это как бы торговое исключение. Плюс, всегда есть надежда, что ветеран даст команде спокойствие и упорядоченность. Чем черт не шутит, возможно, именно Майк окажется тем, кто заставит эту «Миннесоту» заработать.

Шансы не велики, но что ты теряешь?

«Юта» сливается

«Лейкерс» получают Расселла, Бизли и Вандербилта

«Юта» получает Уэстбрука, Тоскано, Джонса и пик 1 раунда

«Миннесота» получает Конли, Александера-Уокера и три пика 2 раунда

«Джаз» мощно начали сезон, превзойдя все ожидания. Маркканен отобрался на Матч звезд, Кесслер неистово радует, и все у них хорошо. Но результаты в последнее время просели, и Эйндж решил, что миссия на этот сезон выполнена, и можно сворачиваться.

«Юта» меняет трех игроков ротации на истекающий Уэстбрука и пик. Компенсация кажется неадекватной, но как-то странно думать, будто Эйндж давал кому-то скидки – по всей видимости, особого интереса на рынке не было.

«Голден Стэйт» расписывается в ошибке с Уайзменом и усиливает ротацию

«Уорриорс» получают Пэйтона

«Детройт» получает Уайзмена

«Атланта» получает Бея

«Портленд» получает 5 пиков второго раунда и Нокса

Несколько лет назад «Уорриорс» драфтовали Уайзмена вторым общим пиком. Это был самый высокий пик в новейшей истории клуба, и закончился он провалом.

Надо сказать, что ситуация к этому располагала. Джеймс приходил игроком совсем сырым. Почти не играл в колледже, летняя лига в том сезоне была отменена из-за ковида, который Джеймс и подхватил, пропустив даже урезанный тренировочный лагерь. И вот этот товарищ заходит в команду, играющую в самый сложный баскетбол в лиге. Больше того, у «Уорриорс» были амбиции, но команда не имела запаса прочности, чтобы позволять новичку набивать шишки на заметных минутах. А потом случилась серьезная травма.

Если бы вы хотели спроектировать провал игрока, вы бы создали ему примерно такие условия.

Нельзя сказать, что Джеймс сам ни в чем не виноват: прогрессирует он медленно, особенно в плане мозгов. Что страшно, потому что это в принципе один из самых сложно прокачиваемых аспектов, и есть опасения, что он так и останется там, где был.

С другой стороны, проблески были. В первом сезоне, когда «Уорриорс» упростили игру и позволили Уайзмену быть роллменом, он провел несколько хороших матчей до травмы. В этом сезоне была пара игр, где он выглядел интересно в защите. У него дикая антропометрия, мощный атлетизм и не деревянные руки. Всегда есть надежда, что он вырастет в кого-то типа Роба Уильямса, у которого на старте карьеры тоже были проблемы с чтением игры. И «Детройт» решил попробовать. В принципе, логично, они и с Бэгли решили попробовать, молодые команды должны давать топовым пикам вторые шансы.

Компенсация для «Уорриорс» ничтожная, но больше получить, видимо, не удалось (сначала хотели забрать Бея, потом решили, что пики и Нокс дороже). И вот, пока Лэйкоб считал, сколько он сэкономит на налоге (больше 100М за 2 года), Майерс взял и зарядил эти пики вместе с Ноксом за Пэйтона.

Честно говоря, Гари после травмы я не видел, но «Уорриорс» – даже в здоровом состоянии – сильно нуждались в еще одном игроке основной ротации. Там просто не было надежного восьмого человека, и из прошлогоднего опыта Пэйтон таким игроком должен стать.

Если возвращение Карри после травмы не затянется, и «Голден Стэйт» не откатится в посеве, сохранив шансы на прямое попадание в плей-офф, то такое усиление к играм на вылет очень в тему. Оно может оказать огромное влияние. Если представить, что «Уорриорс» обменяли Уайзмена на прошлогоднего Пэйтона, то это пушка.

С другой стороны, при таких раскладах можно было слить Уайзмена за пики летом, а Пэйтона просто переподписать. В итоге были бы дополнительные активы, но «Голден Стэйт» явно хотел верить в молодого, за что и заплатил.

«Клипперс» меняют обойму

Обмен #1

«Клипперс» получают Пламли

«Хорнетс» получают Джексона и пик 2 раунда

Обмен #2

«Клипперс» получили Хайленда

«Денвер» получил два пика 2 раунда

Обмен #3

«Клипперс» получили Гордона

«Мемфис» получил Кеннарда

«Хьюстон» получил Уолла, Грина и право обмена пиками

«Клипперс» несколько перетряхнули костяк. Кеннарда и Джексона заменят Хайленд и Гордон. Боунс тут скорее на минуты нерегулярного члена ротации Кеннарда – шутера без защиты. А вот Гордон должен занять место Джексона. Реджи в этом сезоне не отличался стабильностью, а Гордон давно хотел свалить из «Хьюстона», так что ход в целом логичный. Гарантий успеха нет, но Джексон был настолько плох, что «парусники» рискнули.

Пламли же здесь должен дать вариативность. Сейчас «Клипперс» обязаны играть маленькой пятеркой на заметных минутах каждый матч просто потому, что Зубац рано или поздно сядет, а из бэк-апов у него только Браун. Пламли же дает возможность играть полноразмерной пятеркой всю игру, если в этом есть необходимость

Ну и тут же скажем, что «Мемфис» получил шутера. Ждали Ануноби или Дюрэнта, ждали сброса Брукса, но по факту обменяли Грина на Кеннарда. Ротация стала глубже, команда получила снайпера («Мемфис» очень низко в таблице по частоте трехочковых), ход понятный, просто ждали много большего.

Загадочный «Торонто»

«Рэпторс» получают Пелтля

«Сперс» получают Берча, пик 1 раунда и два пика 2 раунда

До дедлайна все обсуждали, как в «Торонто» доступны вообще все игроки. Ну, кроме Барнса и Колоко. И вроде как «Рэпторс» хотят обменять хороших баскетболистов на кучу пиков.

А в итоге они идут и меняют пики на Пелтля. То есть явный обмен на усиление и на проблемную позицию. Больше того, Пелтль даже на инвестицию не тянет: он истекающий, летом ему нужно давать новый контракт, и совсем не факт, что это соглашение будет выгодным для команды, а итоговый актив будет стоить тех же пиков.

Странно.

Нано-распродажа в «Портленде»

Обмен #1

«Никс» получили Харта

«Блейзерс» получили Реддиша, Михайлюка, Арчидиаконо и защищенный пик 1 раунда

Обмен #2

«Уорриорс» получили Пэйтона

«Блейзерс» получили пять пиков 2 раунда

Очевидно, «Блейзерс» не поверили в успех нынешней команды в этом сезоне и решили нажиться на продаже вспомогательных элементов. Если ты можешь получить пик 1-го раунда за Харта, то его нужно получать при всей симпатии к Джошу.

Пик защищенный: если «Никс» окажутся в лотерее, то у «Блейзерс» будет не пик 1-го раунда, а четыре пика 2-го раунда. Но пока «Нью-Йорк» в зоне плей-офф, Харт сделает их чуть сильнее, а «Бруклин» тем временем очень скоро опустится заметно ниже. То есть шансы получить 18-20-й пик за Харта у «Блейзерс» хорошие.

Позже «Блейзерс» скинули полученного Михайлюка в «Хорнетс», в рамках трехсторонней сделки получив Тайбулла («Филадельфия» забрала из «Шарлотт» Макдэниелса). Но, как известно, если Тайбулла выпустить на паркет вместе с Пэйтоном, то можно открыть портал в параллельное баскетбольное измерение, где матчи заканчиваются со счетом 0:0, и победителя выявляют при помощи поножовщины. Поэтому Пэйтона скинули обратно в «Уорриорс» за 5 пиков второго раунда.

«Денвер» получает своего запасного центра

«Денвер» получил Брайанта

«Лейкерс» получили Дейвона Рида и три пика 2 раунда

«Наггетс» конечно нужен был второй центр. И Брайант на определенных отрезках очень даже классно накидывал за «Лейкерс».

Но я не сильно верю в Томаса как в игрока серьезной команды. Центровой с такими проблемами в защите – это всегда странно. Особенно учитывая то, что при всем атакующем таланте, впереди он все же скорее завершающий, чем креативщик.

В дедлайн вы отдали Боунса, Рида и пик 2-го раунда (три отдали за Томаса, два получили за Боунса), нельзя ли было накинуть к этому не играющего Смита и забрать из «Хорнетс» Пламли? Это как-то понадежнее выглядело бы.

«Пеликанс» сбросили Грэма

«Новый Орлеан» получил Джоша Ричардсона

«Сперс» получили Грэма и четыре пика 2 раунда

Грэм явно не прижился в «Новом Орлеане»: там были проблемы с игровым временем, а контракт у товарища достаточно длительный (еще 2 сезона по 12М в год). «Рыбоеды» логично решили, что этим деньгам можно найти применение получше и обменяли Грэма на Ричардсона.

Во-первых, Джош Ричардсон – истекающий, то есть, даже если он тоже не зайдет, он, по крайней мере, сразу перестанет занимать место в платежке. Во-вторых, он гораздо полезнее в обороне, что «Пеликанс» не помешает.

Вряд ли этот ход что-то сильно изменит. А вообще 3-5 пиков второго раунда – по ходу новый стандарт компенсации за ролевиков. Не припомню, чтобы раньше так много сделок включали какое-то большое количество второраундных.

«Никс» получают Харта

«Никс» получили Харта

«Блейзерс» получили Реддиша, Михайлюка, Арчидиаконо и защищенный пик 1 раунда

Игроки типа Джоша Харта нужны примерно всем и примерно всегда. Он бросает, защищается, подбирает – нормальный ролевик в заднюю линию. Но по какой-то причине персонально Харта постоянно кидают из команды в команду.

Теперь вот он оказался в «Нью-Йорке». Избытка глубины на краях у «Никс» нет, и им Харт совсем не помешает. Другое дело, что на месте «Никс» я бы искал кого-то покрупнее, полноразмерного винга. Харт же мелковат даже для тройки, и не факт, что он оптимален для этой команды. Уж точно за пик 1-го раунда.

Итоги

Еще у нас была россыпь мелких сделок, типа Мускалы в «Бостоне», Гаррисона Мэттьюза в «Атланте» или Кесслера Эдвардса в «Кингс». Однако это уже как-то совсем далеко от вещей, оказывающих влияние на баскетбол.

Важнее, наверное, проговорить то, что не произошло.

«Майами» ограничился сливом Дедмона. Очевидно, что для реальной борьбы за высокие цели им нужно усиление, и в этом сезоне его уже не будет. Даже просто скинуть Лаури не получилось.

«Торонто» почему-то отложил свою перестройку. После обмена Дюрэнта многие команды Запада стали спрашивать по поводу Ануноби, но «Рэпторс» решили, что при таких раскладах Ануноби будет стоить как тот же Дюрэнт, и покупателей не нашлось.

Богдановичи и Коллинс остались там, где и были. Боян выглядел как человек, который может сыграть важную роль, да и Богдан, если здоров, правильной команде способен сильно помочь. Но тут ничего не сдвинулось. Ну а Коллинсом продолжат торговать 24/7. Теперь у «Хоукс» есть пара десятков матчей, чтобы посмотреть на Бея и решить, сможет ли он заменить Джона.

«Селтикс» не удалось скинуть ни Гало, ни Притчарда, которыми вроде как торговали.

«Кэвальерс» – единственная команда с амбициями, которая не сделала вообще ничего. Им нужен был третий, но вариантов по карману видимо не нашлось (смотрели в сторону Ройса О’Нила).

«Буллс» торговали Лавином, но решили повременить с перестройкой, не увидев в глазах «Никс» необходимого отчаяния.

«Филадельфия» осталась с Харреллом на месте второго центра. И это ситуация, в которой никто оказываться не хочет.

Дальше нас ждет период отчислений и выкупов, после которого команды окончательно сформируют составы. По предварительным данным там могут быть доступны Бартон, Джексон, Беверли, Уэстбрук, Уолл, Росс и Ибака. Также, если Дэнни Грин действительно успеет вернуться в этом сезоне, кто-то из команд с амбициями может в нем заинтересоваться (но если так, то зачем «Мемфис» его отдал?).

Однако костяки команд уже сформированы. Минувшей ночью НБА обновила скелет, и до конца сезона мы будем жить уже в этом новом мире. С «Бруклином», состоящим сплошь из классных ролевиков, с «Финиксом» Дюрэнта-Букера, «Далласом» Дончича-Ирвинга, с обновленными «Лейкерс» и «Клипперс».

Все основные шаги по подготовке в решающей стадии сезона сделаны. Дальше по большому счету только баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Alika Jenner, Matthew Stockman, Elsa, Jacob Kupferman, Michael Reaves, Christian Petersen, Steph Chambers, David Berding