Жена Кендрика Нанна обвинила игрока в жестоком обращении
Кендрик Нанн был вынужден явиться в полицию после ссоры с женой.
По данным SDNA, в субботу утром Блен Кия позвонила в полицию, заявив, что муж оскорбил ее. Защитнику «Панатинаикоса» пришлось явиться в полицейский участок Врилиссии (пригород Афин) для дачи показаний.
Кия не стала выдвигать обвинения, и Нанна отпустили почти сразу после дачи показаний.
Отношения Нанна и Кии начались в 2020 году. В 2022 году у них родилась дочь.
Вчера Нанн стал чемпионом Греции в составе «Панатинаикоса».