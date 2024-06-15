Жена Кендрика Нанна обвинила игрока в жестоком обращении

Теги происшествия Панатинаикос чемпионат Греции Кендрик Нанн Баскетбол

Кендрик Нанн был вынужден явиться в полицию после ссоры с женой.

По данным SDNA, в субботу утром Блен Кия позвонила в полицию, заявив, что муж оскорбил ее. Защитнику «Панатинаикоса» пришлось явиться в полицейский участок Врилиссии (пригород Афин) для дачи показаний.

Кия не стала выдвигать обвинения, и Нанна отпустили почти сразу после дачи показаний.

Отношения Нанна и Кии начались в 2020 году. В 2022 году у них родилась дочь.

Вчера Нанн стал чемпионом Греции в составе «Панатинаикоса».

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