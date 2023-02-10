«Денвер» попытается подписать Реджи Джексона после выкупа его контракта
«Денвер» нацелен на подписание разыгрывающего Реджи Джексона, контракт которого, как ожидается, будет выкуплен его новой командой «Шарлотт».
По информации The Denver Post, Джексон находится на первом месте в списке приоритетов «Наггетс» на рынке игроков, которые становятся свободными агентами после выкупа.
«Клипперс» договорились об обмене Джексона в «Шарлотт» перед дедлайном, взамен они получили центрового Мэйсона Пламли.
Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.
«Денвер» в четверг обменял разыгрывающего Боунса Хайлэнда.
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Интересно, кто куда?
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