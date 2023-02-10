«Денвер» попытается подписать Реджи Джексона после выкупа его контракта

«Денвер» нацелен на подписание разыгрывающего , контракт которого, как ожидается, будет выкуплен его новой командой «Шарлотт».

По информации The Denver Post, Джексон находится на первом месте в списке приоритетов «Наггетс» на рынке игроков, которые становятся свободными агентами после выкупа.

« » договорились об обмене Джексона в « » перед дедлайном, взамен они получили центрового Мэйсона Пламли.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

« » в четверг обменял разыгрывающего Боунса Хайлэнда.

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