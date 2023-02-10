«Денвер» попытается подписать Реджи Джексона после выкупа его контракта

Теги возможные переходы Шарлотт Денвер Клипперс НБА Реджи Джексон Баскетбол

«Денвер» нацелен на подписание разыгрывающего Реджи Джексона, контракт которого, как ожидается, будет выкуплен его новой командой «Шарлотт».

По информации The Denver Post, Джексон находится на первом месте в списке приоритетов «Наггетс» на рынке игроков, которые становятся свободными агентами после выкупа.

«Клипперс» договорились об обмене Джексона  в «Шарлотт» перед дедлайном, взамен они получили центрового Мэйсона Пламли.

Джексон в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,2 подбора и 3,5 передачи.

«Денвер» в четверг обменял разыгрывающего Боунса Хайлэнда.

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6 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ La Corsa
Уэстбрук, Уолл, Беверли, Джексон Интересно, кто куда?
Думаю уэстбрук в клипперс пойдет
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Roman Boroveev
Ответ La Corsa
Уэстбрук, Уолл, Беверли, Джексон Интересно, кто куда?
Стена нулевой
0
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pachem xenon
этот товарищ точно пригодится, отличная покупка!
+1
0
+1
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La Corsa
Уэстбрук, Уолл, Беверли, Джексон
Интересно, кто куда?
0
0
0
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La Corsa
Ответ гайка и болт
Странно, зачем он им?
Бэкап для Мюррея наверно
Из разыгрывающих на скамейке только Иш Смит))
+7
0
+7
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гайка и болт
Странно, зачем он им?
+1
-2
-1
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