Марио Хезоня и «Барселона» подписали 5-летний контракт с зарплатой 4,1 млн евро (Encestando)

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Марио Хезоня Баскетбол

Стали известны детали контракта между Марио Хезоней и «Барселоной».

Испанское издание Encestando узнало подробности контракта, подписанного вчера хорватским форвардом Марио Хезоней с «Барселоной».

Соглашение подписано на пять лет по схеме «4+1». В 2028 году у клуба будет право расторгнуть контракт, выплатив игроку 1 миллион евро.

Годовая зарплата Хезони составит 4,1 миллиона евро плюс премиальные.

Контракт вступит в силу 1 июля. До 30 июня хорват будет игроком «Реала».

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1 комментарий
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Хезоне надо было идти в Даллас, а не в Барселону
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