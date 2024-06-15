Гэри Витти: «Сложно болеть за «Лейкерс» из-за решений, которые они принимали в последнее время»

Теги Бостон Лейкерс НБА Джерри Уэст НБА плей-офф Баскетбол

Гэри Витти признался, что ему сложно болеть за «Лейкерс».

Легендарный тренер «Лейкерс» по физподготовке Гэри Витти заявил, что ему сложно болеть за «Лейкерс», но он по-прежнему ненавидит «Селтикс».

«Из-за решений, которые они принимали в последнее время, стало очень сложно болеть за «Лейкерс». Можно, но тяжело. Они обидели людей, которых я люблю.

Но я не могу болеть за «Селтикс». Если в вашей крови течет фиолетово-золотистая кровь, вы не можете болеть за «Селтикс». Уверен, что они испытывают то же самое по отношению к нам.

Я — команда Джерри Уэста. И как бы ни закончилась история между Джерри и «Лейкерс», если бы он был жив, он бы не хотел, чтобы «Селтикс» выиграли еще один чемпионат. И я испытываю то же самое», – сказал Витти, который работал в «Лейкерс» с 1984 по 2016 год.

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2 комментария
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Сложно болеть, но болеем :)
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Ответ Stingray_
+1 Сложно болеть, но болеем :)
значит в вас нет фиолетово-золотистой крови
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