Гэри Витти: «Сложно болеть за «Лейкерс» из-за решений, которые они принимали в последнее время»

Гэри Витти признался, что ему сложно болеть за «Лейкерс».

Легендарный тренер « » по физподготовке Гэри Витти заявил, что ему сложно болеть за «Лейкерс», но он по-прежнему ненавидит «Селтикс».

«Из-за решений, которые они принимали в последнее время, стало очень сложно болеть за «Лейкерс». Можно, но тяжело. Они обидели людей, которых я люблю.

Но я не могу болеть за «Селтикс». Если в вашей крови течет фиолетово-золотистая кровь, вы не можете болеть за «Селтикс». Уверен, что они испытывают то же самое по отношению к нам.

Я — команда . И как бы ни закончилась история между Джерри и «Лейкерс», если бы он был жив, он бы не хотел, чтобы «Селтикс» выиграли еще один чемпионат. И я испытываю то же самое», – сказал Витти, который работал в «Лейкерс» с 1984 по 2016 год.