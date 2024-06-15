«Индиана» может продлить контракт с Эндрю Нембхардом на 4 года и 78,5 млн долларов

Эндрю Нембхард может подписать максимальное продление контракта с «Индианой».

«Пэйсерс» в это межсезонье имеют право подписать с защитником максимальное продление контракта – около 78,5 миллиона долларов за четыре года.

Если стороны заключат соглашение, зарплата Нембхарда в сезоне-2025/26 вырастет с 2,0 млн до 17,5 млн.

24-летний атакующий защитник может официально подписать новое продление 22 июля.

Интересы Нембхарда и Паскаля Сиакама, который также собирается подписать крупный долгосрочный контракт с «Пэйсерс», представляет агентство Life Sports Agency.