«Индиана» может продлить контракт с Эндрю Нембхардом на 4 года и 78,5 млн долларов
Эндрю Нембхард может подписать максимальное продление контракта с «Индианой».
«Пэйсерс» в это межсезонье имеют право подписать с защитником Эндрю Нембхардом максимальное продление контракта – около 78,5 миллиона долларов за четыре года.
Если стороны заключат соглашение, зарплата Нембхарда в сезоне-2025/26 вырастет с 2,0 млн до 17,5 млн.
24-летний атакующий защитник может официально подписать новое продление 22 июля.
Интересы Нембхарда и Паскаля Сиакама, который также собирается подписать крупный долгосрочный контракт с «Пэйсерс», представляет агентство Life Sports Agency.