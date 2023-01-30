Богдан Богданович не согласился с мнением Дончича, что в НБА легче набирать очки по сравнению с Евролигой

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Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич считает, что набирать очки в НБА проще, чем в Евролиге

Защитник «Атланты» Богдан Богданович признался, что его позиция не совсем совпадает с мнением Дончича.

«Скореры всегда найдут способ набирать очки. Но правила в двух лигах отличаются и, конечно, в НБА более продолжительные матчи», – заявил серб.

Богданович совпал с Дончичем в том, что продолжает внимательно следить за Евролигой.

«Да, я слежу за Евролигой, смотрю много матчей, смотрю, когда удается, особенно «Партизан» с «Фенербахче», это мои команды. Надеюсь, Неманя Бьелица скоро поправится и усилит «Фенер», – заявил Богдан.

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1 комментарий

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Vanila Panda
где в новости хоть что-то о несогласии. Дончич же как раз говорил о правилах
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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