Лука Дончич приехал на матч с «Хоукс» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич приехал на матч против «Атланты» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire 6×6.
«Босс, вот на чем сюда приезжаешь» – произнес встретивший игрока комментатор ESPN Марк Джонс.
«Приходится», – ответил Дончич.
«Мэверикс» проиграли «Хоукс» со счетом 122:130. Дончич набрал 30 очков.
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