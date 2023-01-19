Лука Дончич приехал на матч с «Хоукс» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire

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Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич приехал на матч против «Атланты» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire 6×6.

«Босс, вот на чем сюда приезжаешь» – произнес встретивший игрока комментатор ESPN Марк Джонс.

«Приходится», – ответил Дончич.

«Мэверикс» проиграли «Хоукс» со счетом 122:130. Дончич набрал 30 очков.

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5 комментариев

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Алексей Никишин
Экологичненько
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Артём Головкин
Когда Кидд сказал улучшить защиту
+12
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100pudov06@mail.ru
Ковбой на бронированной лошади
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Mr.BadGuy
Ответ Cops noob pley
Лука творец👍
Лука - пророк, творец это Трэй
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-5
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Cops noob pley
Лука творец👍
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-4
-2
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