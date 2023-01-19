Лука Дончич приехал на матч с «Хоукс» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire

Звездный разыгрывающий « » приехал на матч против «Атланты» на 6-колесном пикапе Apocalypse Hellfire 6×6.

«Босс, вот на чем сюда приезжаешь» – произнес встретивший игрока комментатор ESPN Марк Джонс.

«Приходится», – ответил Дончич.

«Мэверикс» проиграли «Хоукс» со счетом 122:130. Дончич набрал 30 очков.

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