30 очков Деджонте Мюррэя помогли «Атланте» обыграть «Даллас» и одержать 4-ю победу подряд

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«Атланте» удалось продолжить победную серию, обыграв «Даллас» на выезде со счетом 130:122. «Хоукс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Деджонте Мюррэй, который набрал 30 очков (12 из 18 с игры, 4 из 6 из-за дуги), сделал 7 подборов и 4 передачи. Трэй Янг добавил 18 очков, 12 передач, 4 подбора и 3 передачи.

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич отметился 30 очками, 8 передачами, 4 подборами и 7 потерями. Кристиан Вуд добавил 22 очка и 9 подборов, Спенсер Динуидди – 20 очков и 7 передач.

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