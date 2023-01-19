30 очков Деджонте Мюррэя помогли «Атланте» обыграть «Даллас» и одержать 4-ю победу подряд

«Атланте» удалось продолжить победную серию, обыграв « » на выезде со счетом 130:122. «Хоукс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным в составе победителей стал защитник , который набрал 30 очков (12 из 18 с игры, 4 из 6 из-за дуги), сделал 7 подборов и 4 передачи. добавил 18 очков, 12 передач, 4 подбора и 3 передачи.

Лидер «Мэверикс» отметился 30 очками, 8 передачами, 4 подборами и 7 потерями. Кристиан Вуд добавил 22 очка и 9 подборов, Спенсер Динуидди – 20 очков и 7 передач.

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