Костас Адетокумбо: «Психологическая устойчивость отличает Луку, Леброна и Янниса от остальных»
Форвард «Фенербахче» Костас Адетокумбо рассказал о том, что объединяет Янниса, Леброна Джеймса и Луку Дончича.
«Наверное, я отмечу психологическую устойчивость. Когда я был в «Далласе», видел молодого Луку. Он пришел в лигу, когда ему было 18-19 лет. Мы тогда говорили, что он играет, как парень, которому 28 лет, а не 19. И он такой: «Да, я уже давно играю. Я выступал в Евролиге».
У каждого из них есть свои особенности. Леброн – суперпрофессионал, всегда приходит вовремя, много тренируется и так далее. Яннис – трудолюбивый парень. Он будет работать, пока не добьется нужного результата. Вы видели, как он остается после матчей, чтобы исполнить дополнительные штрафные. Он не уйдет из зала, пока не сделает все правильно. Именно такая психологическая устойчивость отличает Луку, Леброна и Янниса от остальных»,
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