Костас Адетокумбо: «Психологическая устойчивость отличает Луку, Леброна и Янниса от остальных»

Форвард « » Костас Адетокумбо рассказал о том, что объединяет Янниса, и .

«Наверное, я отмечу психологическую устойчивость. Когда я был в « », видел молодого Луку. Он пришел в лигу, когда ему было 18-19 лет. Мы тогда говорили, что он играет, как парень, которому 28 лет, а не 19. И он такой: «Да, я уже давно играю. Я выступал в ».

У каждого из них есть свои особенности. Леброн – суперпрофессионал, всегда приходит вовремя, много тренируется и так далее. Яннис – трудолюбивый парень. Он будет работать, пока не добьется нужного результата. Вы видели, как он остается после матчей, чтобы исполнить дополнительные штрафные. Он не уйдет из зала, пока не сделает все правильно. Именно такая психологическая устойчивость отличает Луку, Леброна и Янниса от остальных»,

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать