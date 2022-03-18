Лука Дончич: «Набирать очки в НБА проще, чем в Евролиге»

Словенский разыгрывающий объяснил, почему он считает, что набирать очки в НБА проще, чем в .

«Баскетбол в Евролиге более командный, более тактический, там меньше времени. В НБА играть сложнее, потому что там много игроков, против которых практически невозможно защищаться.

Я бы сказал, что набирать очки легче в НБА, потому что там другие правила, больше пространства и времени.

Набрать 30 очков в матче Евролиги сложнее, чем в матче НБА, сто процентов. Дело в правилах. В Европе, если у вас есть такой парень, как, например, Руди Гобер, он может находиться в краске три секунды. Только из-за этого правила в НБА можно легко набрать на десять очков больше», – сказал Дончич в подкасте Джей Джей Редика.

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