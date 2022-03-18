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    Лука Дончич: «Набирать очки в НБА проще, чем в Евролиге»

    Теги Даллас Turkish Airlines EuroLeague НБА Лука Дончич Баскетбол

    Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич объяснил, почему он считает, что набирать очки в НБА проще, чем в Евролиге

    «Баскетбол в Евролиге более командный, более тактический, там меньше времени. В НБА играть сложнее, потому что там много игроков, против которых практически невозможно защищаться.

    Я бы сказал, что набирать очки легче в НБА, потому что там другие правила, больше пространства и времени.

    Набрать 30 очков в матче Евролиги сложнее, чем в матче НБА, сто процентов. Дело в правилах. В Европе, если у вас есть такой парень, как, например, Руди Гобер, он может находиться в краске три секунды. Только из-за этого правила в НБА можно легко набрать на десять очков больше», – сказал Дончич в подкасте Джей Джей Редика.

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