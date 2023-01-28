Тэйлор Дженкинс – о выезде с результатом 0-5: «Турне откровений. Мы многое узнали о себе»

Теги Мемфис Миннесота НБА Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после матча с «Миннесотой» (100:111) прокомментировал неудачный выезд команды, который завершился результатом 0-5.

«Я назвал его турне откровений. Мы многое узнали о себе в самый разгар сезона.

Сказал ребятам в конце игры, что мы по-прежнему находимся в очень хорошем положении. У нас осталось 30 с лишним матчей, а подобные вещи случаются, в сезоне неизбежны взлеты и падения», – заявил Дженкинс.

«Гризлис» сохраняют 2-е место на Западе с результатом 31-18.

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3 комментария

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kaissa
Запад в этом году совершенно непредсказуем...
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Xell
Лузеры кто вы епт))
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Vagant
Джа, кстати. набил 9й трипл в карьере в матче с волками 27 оч./ 10 реб./11 ас.
Это был первый его трипл в карьере в матче, которую его команда проиграла.
В первых случаях с его триплами его команда сыграла 8-0.
+5
-1
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