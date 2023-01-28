Тэйлор Дженкинс – о выезде с результатом 0-5: «Турне откровений. Мы многое узнали о себе»
Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс после матча с «Миннесотой» (100:111) прокомментировал неудачный выезд команды, который завершился результатом 0-5.
«Я назвал его турне откровений. Мы многое узнали о себе в самый разгар сезона.
Сказал ребятам в конце игры, что мы по-прежнему находимся в очень хорошем положении. У нас осталось 30 с лишним матчей, а подобные вещи случаются, в сезоне неизбежны взлеты и падения», – заявил Дженкинс.
«Гризлис» сохраняют 2-е место на Западе с результатом 31-18.
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Это был первый его трипл в карьере в матче, которую его команда проиграла.
В первых случаях с его триплами его команда сыграла 8-0.