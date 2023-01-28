Главный тренер « » после матча с «Миннесотой» (100:111) прокомментировал неудачный выезд команды, который завершился результатом 0-5.

«Я назвал его турне откровений. Мы многое узнали о себе в самый разгар сезона.

Сказал ребятам в конце игры, что мы по-прежнему находимся в очень хорошем положении. У нас осталось 30 с лишним матчей, а подобные вещи случаются, в сезоне неизбежны взлеты и падения», – заявил Дженкинс.

«Гризлис» сохраняют 2-е место на Западе с результатом 31-18.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке