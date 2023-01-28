Энтони Эдвардс поставил сверху через Джарена Джексона
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк в матче с «Мемфисом» (111:100).
На первых минутах встречи Эдвардс прорвался под кольцо и поставил сверху через форварда «Гризлис» Джарена Джексона.
На счету Эдвардса 25 очков, 7 подборов и 7 передач.
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