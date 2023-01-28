Энтони Эдвардс поставил сверху через Джарена Джексона

Теги Мемфис Миннесота НБА видео Джарен Джексон-младший Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк в матче с «Мемфисом» (111:100).

На первых минутах встречи Эдвардс прорвался под кольцо и поставил сверху через форварда «Гризлис» Джарена Джексона.

На счету Эдвардса 25 очков, 7 подборов и 7 передач.

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4 комментария

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Tim Timson
Не надо было с Лейкерс таким образом серию ломать. Карма сразу пошла).. а Эдвардс крут. Ему вся лига попадет на постеры ещё)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Dedete
Мне кажется всё дело в отсутствии Адамса - самого недооцененного из топ-центров
На то оно и проклятье, чтобы выбирать самые разные способы овеществления. 😂
Когда Шарп ругался, Адамс еще играл.
+2
0
+2
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Dedete
Ответ Vagant
Мишки проиграли 5 встреч подряд после того, как Шарп обругал Брукса. Проклятье Шеннон Шарпа в действии.
Мне кажется всё дело в отсутствии Адамса - самого недооцененного из топ-центров
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Мишки проиграли 5 встреч подряд после того, как Шарп обругал Брукса.

Проклятье Шеннон Шарпа в действии.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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