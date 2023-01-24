Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием телеведущего FOX Шэннона Шарпа и игроков « » во время матча в Лос-Анджелесе.

Шарп, который во время эфиров активно поддерживает лидера «озерников» , вступил в конфликт с «Гризлис» из-за 4-кратного MVP НБА.

«Позор «Лейкерс» и их службе безопасности. Если бы это был обычный человек, то его сразу бы увели с арены. Тот факт, что кто-то покупает билет на игру, не означает, что теперь он может делать абсолютно все, что ему захочется. И если бы Шэннон был эфире, он сказал бы именно это. Глупая ситуация.

Я знаю, что он поддерживает Леброна, что он для них свой чувак. Но так поступать нельзя, даже если соперник использует трешток. Шэннона Шарпа нужно было мгновенно выгнать с арены. Служба безопасности « » поступила не лучшим образом», – заявил Парсонс.

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