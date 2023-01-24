Чендлер Парсонс: «Шэннона Шарпа нужно было мгновенно выгнать с арены»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Чендлер Парсонс Шэннон Шарп Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием телеведущего FOX Шэннона Шарпа и игроков «Мемфиса» во время матча в Лос-Анджелесе.

Шарп, который во время эфиров активно поддерживает лидера «озерников» Леброна Джеймса, вступил в конфликт с «Гризлис» из-за 4-кратного MVP НБА.

«Позор «Лейкерс» и их службе безопасности. Если бы это был обычный человек, то его сразу бы увели с арены. Тот факт, что кто-то покупает билет на игру, не означает, что теперь он может делать абсолютно все, что ему захочется. И если бы Шэннон был эфире, он сказал бы именно это. Глупая ситуация.

Я знаю, что он поддерживает Леброна, что он для них свой чувак. Но так поступать нельзя, даже если соперник использует трешток. Шэннона Шарпа нужно было мгновенно выгнать с арены. Служба безопасности «Лейкерс» поступила не лучшим образом», – заявил Парсонс.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Ответ Birdman NBA
Когда люди "букают" это тоже провокация, но их выгонять же не просят. А вообще прежде чем искать заговоры, можно было вспомнить, что знаменитостям всегда делали поблажки, Спайк Ли и Дрейк примеры этому
Я не ищу никаких заговоров, я просто вижу, что абсолютно идентичные деяния квалифицированы по-разному. Вот и все. Лига непоследовательна в данном моменте. У Спайка вообще были такие фердибобли? А если были, то когда? В каменном веке с Реджи Миллером?)) Дрейк - тролль и клоун у которого 3/4 лиги в друганах. И агрессивных припадков я за ним тоже не припомню.))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Birdman NBA
Ответ Daishi
И что? И там и там ярая провокация, содержание абсолютно неважно.
Когда люди "букают" это тоже провокация, но их выгонять же не просят. А вообще прежде чем искать заговоры, можно было вспомнить, что знаменитостям всегда делали поблажки, Спайк Ли и Дрейк примеры этому
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Ответ Birdman NBA
Ну одни желали сыну Леброна смерти, а Шарп орал о том, что Брукс не может держать Лëбу.
И что? И там и там ярая провокация, содержание абсолютно неважно.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Birdman NBA
Ответ Daishi
Все верно, двойные стандартики, когда игроки, тот же Леба, тычет пальцами и жалуется охране на проступки болел, то их тут же оперативно без разбора выводят под белы рученьки, а пристрастному медийному дяденьке можно спокойно провокации и истерики закатывать из первого ряда. :)
Ну одни желали сыну Леброна смерти, а Шарп орал о том, что Брукс не может держать Лëбу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Все верно, двойные стандартики, когда игроки, тот же Леба, тычет пальцами и жалуется охране на проступки болел, то их тут же оперативно без разбора выводят под белы рученьки, а пристрастному медийному дяденьке можно спокойно провокации и истерики закатывать из первого ряда. :)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий