Телеведущий Шэннон Шарп извинился за потасовку с игроками « » и отцом , которая произошла во время матча « » – «Гризлис» в Лос-Анджелесе.

«Я хочу извиниться за свое поведение на матче «Лейкерс».

Последние шесть с половиной лет я выступал за то, что нужно отвечать за свои поступки, поэтому беру на себя полную ответственность за то, что произошло. Неважно, что сказал , и сколько раз он это сказал.

Я был неправ. Я должен был понизить накал страстей на арене, но вместо этого я повысил его и позволил ситуации выйти из-под контроля.

Хочу извиниться перед Диллоном Бруксом. Он жесткий боец. Увидев его вблизи, я понял, почему он такой, какой он есть. Я прошу прощения. Желаю тебе удачи в оставшейся части сезона и дальнейших успехов.

Также хочу извиниться перед . Вы знаете, как я к нему отношусь. Он поддерживает меня, несмотря ни на что. Мне жаль, что я поставил тебя в ситуацию, когда тебе пришлось поддерживать меня в чем-то подобном», – сказал Шарп.

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