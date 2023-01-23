«Беру на себя полную ответственность». Шэннон Шарп извинился за поведение на матче «Лейкерс» – «Гризлис»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Диллон Брукс Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Телеведущий Шэннон Шарп извинился за потасовку с игроками «Мемфиса» и отцом Джа Морэнта, которая произошла во время матча «Лейкерс» – «Гризлис» в Лос-Анджелесе.

«Я хочу извиниться за свое поведение на матче «Лейкерс».

Последние шесть с половиной лет я выступал за то, что нужно отвечать за свои поступки, поэтому беру на себя полную ответственность за то, что произошло. Неважно, что сказал Диллон Брукс, и сколько раз он это сказал.

Я был неправ. Я должен был понизить накал страстей на арене, но вместо этого я повысил его и позволил ситуации выйти из-под контроля.

Хочу извиниться перед Диллоном Бруксом. Он жесткий боец. Увидев его вблизи, я понял, почему он такой, какой он есть. Я прошу прощения. Желаю тебе удачи в оставшейся части сезона и дальнейших успехов.

Также хочу извиниться перед Леброном Джеймсом. Вы знаете, как я к нему отношусь. Он поддерживает меня, несмотря ни на что. Мне жаль, что я поставил тебя в ситуацию, когда тебе пришлось поддерживать меня в чем-то подобном», – сказал Шарп.

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7 комментариев

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BT
"Хочу извиниться перед Диллоном Бруксом. Он жесткий боец. Увидев его вблизи, я понял, почему он такой, какой он есть. Я прошу прощения. Желаю тебе удачи в оставшейся части сезона и дальнейших успехов."

"Слишком маленький" тихонько Шарп добавил в сторонку.
+1
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Abdulla
Ответ Antosha-grisha
Хм , по-мужски , вопросов нет.
По-мужски, под угрозой дальнейшей телекарьеры...
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Tim Timson
Красиво черт возьми. За Мемфис тревожно))
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sasaicustoms
Дядя Шэннон, молодец 👍✌️
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Райли Карри
Когда проснулся после пьянки
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-9
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Сергей Пузанков
Оказался не готов к проблемам
+8
-9
-1
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Antosha-grisha
Хм , по-мужски , вопросов нет.
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-1
+38
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