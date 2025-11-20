4

Деннис Шредер вложит 2 миллиона евро в школу для детей из бедных семей

Разыгрывающий «Сакраменто» Деннис Шредер вложит 2 миллиона евро в открытие школы для детей из бедных семей в Германии. Идея зародилась благодаря проекту Леброна Джеймса «I Promise School», стартовавшему в 2018 году. Шредер сначала считал подобное начинание слишком амбициозным для себя, но потом посетил двуязычную школу в Ганновере.

«Думал, что просто подпишу автографы в баскетбольном лагере. Но потом осмотрелся и понял, насколько это уникальное место. 

Как же здорово иметь собственную школу. Это больше, чем все, чего Леброн добивался на площадке. Стипендии, возможность чего-то добиться для других людей.

Хочу привить дисциплину, это самое важное в жизни. Как в баскетболе. Заходишь в зал, надеваешь форму и концентрируешься на деле.

В моей юности была куча расистов, которые не знали, как иметь со мной дело. Тогда у меня получилось пойти по своему пути. В 32 года мне стали понятны мои ценности в этой жизни», – заключил Шредер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Braunschweiger Zeitung
logoДеннис Шредер
logoНБА
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
6 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
23 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
35 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
58 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
23 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
23 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
23 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42