Деннис Шредер вложит 2 миллиона евро в школу для детей из бедных семей

Разыгрывающий «Сакраменто» Деннис Шредер вложит 2 миллиона евро в открытие школы для детей из бедных семей в Германии. Идея зародилась благодаря проекту Леброна Джеймса «I Promise School», стартовавшему в 2018 году. Шредер сначала считал подобное начинание слишком амбициозным для себя, но потом посетил двуязычную школу в Ганновере.

«Думал, что просто подпишу автографы в баскетбольном лагере. Но потом осмотрелся и понял, насколько это уникальное место.

Как же здорово иметь собственную школу. Это больше, чем все, чего Леброн добивался на площадке. Стипендии, возможность чего-то добиться для других людей.

Хочу привить дисциплину, это самое важное в жизни. Как в баскетболе. Заходишь в зал, надеваешь форму и концентрируешься на деле.

В моей юности была куча расистов, которые не знали, как иметь со мной дело. Тогда у меня получилось пойти по своему пути. В 32 года мне стали понятны мои ценности в этой жизни», – заключил Шредер.